Ersun Yanal: 3 transferi yetiştirin!

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'daki kötü gidişe 'dur' demeye kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, Antalya'da başlayacak kamp öncesi yönetimden alınacak oyuncuların son durumu ile ilgili bilgi aldı.
Trabzonspor'un teknik patronu, San Lorenzo'nun sol beki Emmanuel Mas, Fluminense'nin deneyimli stoperi Gum ve Sporting Lizbon'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'dan en az ikisinin kamp döneminde Antalya'da olmasını istiyor.
Ersun Yanal, atılacak somut adımlar sonrası kafasındaki ikinci yarı kurgusunu oturtmanın hesaplarını yapıyor.
Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'daki kötü gidişe 'dur' demeye kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, Antalya'da başlayacak kamp öncesi yönetimden alınacak oyuncuların son durumu ile ilgili bilgi aldı.