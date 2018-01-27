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Ersözlü: 2018 fuarcılıkta koşma yılı olacak

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu yılki fuarlara iyi başladıklarını belirterek, “Kötü geçen 2016, zaman kaybettiren bir yıldı, 2017 çıkış yılı oldu. 2018 fuarcılıkta koşma yılı olacak” dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:06
Ersözlü: 2018 fuarcılıkta koşma yılı olacak

Ersözlü, fuarcılık sektörünün geçen yılı büyüyerek kapattığını söyledi.

HEDEFLER YAKALANDI

Özellikle son çeyrekteki beklentinin üzerinde gelişen büyümenin fuarcılığa da etkisi olduğunu ifade eden Ersözlü, son çeyrekte yapılan fuarların muhteşem geçtiğini, 2017’ye sonunda fuarlarda beklenen hedeflerin yakalandığını belirtti.

TÜYAP Fuarcılık olarak Türkiye’nin dört bir yanında fuar merkezleri işlettiklerini dile getiren Ersözlü, “Bu fuar merkezlerinde gerek TÜYAP’ın gerekse ortaklarımızın hazırladığı fuarlarda geçen yılı 5 milyon 600 bin ziyaretçiyle kapattık. Bir önceki yılla kıyasladığımızda ziyaretçi sayısında yüzde 30 civarında artış oldu. 2016 yılında 160 ülkeden ziyaretçi gelmişti. Geçen yıl ise 172 ülkeden dünyanın çok farklı coğrafyalarından TÜYAP Fuar Merkezlerinde iş insanlarını ağırladık” diye konuştu.

TURİZM VE KONAKLAMAYA DİKKAT

Ersözlü, üretim, turizm ve konaklama imkanları arttıkça fuarcılık sektöründe de inanılmaz büyümelerin olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu yıl TÜYAP Fuarcılık olarak 82 fuar açacağız ama kiracılarımızla beraber yıl sonuna kadar 130 civarında fuarı, TÜYAP fuar merkezlerinde sunacağız. Bu fuarlara da 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz. Bu yılki fuarlara da iyi ve moralli başladık. Şu anda gayet iyi gidiyor. TÜYAP, fuarcılık sektörünün mihenk taşı, dinamosu ve lider kuruluşu. Yaptığımız fuarlarla ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Fuarlara Rusya, Ortadoğu, Arap Yarımadası, Balkanlar, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden ve AB Birliği ülkelerinden önemli sayıda ziyaretçiler geliyor. Amerika’dan, NAFTA ülkelerinden özellikle de Güney Amerika bölgesinden çok ziyaretler almaya başladık. Bu beraberinde sanayicilerimizin önünün açılmasına ve ihracatçıların yeni pazar veya müşteri yakalamasına katkı sağlıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:06
  1. TÜYAP
  2. Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü
  3. İlhan Ersözlü
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