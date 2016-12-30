Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir

'Milli Şair' Mehmet Akif Ersoy, Müslümanların yılbaşı kutlamalarına tepkisini 'Yılbaşına (Noel'e) Hazırlık' şiirinde dile getirdi. İşte Milli Şair'in o şiir;
Yılbaşına (Noel'e) Hazırlık
Ya Rab! Böyle mi olacaktı benim cennet yurdum?
Baktımda etrafıma yalnızım ağladım durdum.
Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına!
Şaştımda kaldım, Müslümanların vah telaşına!
Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar.
Gördüm ki Noel için hazır, yer-yer çarşı-pazar
Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete
Heyhat! Duyuramadım, ne Ahmet’e ne Mehmet’e
Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslama gelsin milletim son versin şu zillete.
Mehmet Akif Ersoy