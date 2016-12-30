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Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir

'Milli Şair' Mehmet Akif Ersoy, Müslümanların yılbaşı kutlamalarına tepkisini 'Yılbaşına (Noel'e) Hazırlık' şiirinde dile getirdi. İşte Milli Şair'in o şiir;

Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
Eklenme: 30 Aralık 2016, 17:18
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'Milli Şair' Mehmet Akif Ersoy, Müslümanların yılbaşı kutlamalarına tepkisini 'Yılbaşına (Noel'e) Hazırlık' şiirinde dile getirdi. İşte Milli Şair'in o şiir;

Yılbaşına (Noel'e) Hazırlık

Ya Rab! Böyle mi olacaktı benim cennet yurdum?
Baktımda etrafıma yalnızım ağladım durdum.

Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına!
Şaştımda kaldım, Müslümanların vah telaşına!

Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar.
Gördüm ki Noel için hazır, yer-yer çarşı-pazar

Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete
Heyhat! Duyuramadım, ne Ahmet’e ne Mehmet’e

Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslama gelsin milletim son versin şu zillete.


Mehmet Akif Ersoy

 
EtiketlerMehmet Akif Ersoyyılbaşına hazırlık şiiri
HABER YORUMLARI
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Ula ulvi eğer bu yazınMerhum Mehmet Akif i işaret ediyorsan şunu söyleyeyim ki seno muhterem merhum zatın tırnağı bile olamazsın. Yazıklar olsun sana.

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adnan

kimden bahsediyorsunuz tam anlasilmiyor

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ulvi

bu adam osmanli yi yikmak icin elinden geleni yapmistir. vatanseverligi sahtedir. torununun ismi argon dur. ermenidir kendileri. milyonlarca kafir musluman ismi alarak bu millete yutturuyor. enayiyiz hepimiz.yutuyoruz. osmanli imparatorlugunun altinlarini calarak koc gibi sirketler kurulmustur. ermeniler turkiyeyi finansal olarak yonetir. erdogan bu ise son verecek ama yavas yavas.

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Onur

Akif bugun yasasaydi rahmetlik kahrolurdu. Heleki yil basi gecesi taksimi gorse cinnet gecirirdi. Allah mekanini cennet etsin.

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Münir

İslam devleti vardı niye sahip çıkmadın ..

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