Ersin Çelik'in acı günü! Kızını trafik kazasında kaybetti
Mayıs ayında yazarı Akif Emre'yi ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yeni Şafak gazetesi büyük bir acı daha yaşadı. Yeni Şafak İnternet servisi müdürü Ersin Çelik'in kızı hayatını kaybetti28 Temmuz 2017 Cuma 18:51
Yeni Şafak gazetesinin internet müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik Sakarya'da meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etti.
Acı olayın Çelik ailesinin yaz tatillerini geçirdikleri Karasu ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi.