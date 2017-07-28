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Ersin Çelik'in acı günü! Kızını trafik kazasında kaybetti

Mayıs ayında yazarı Akif Emre'yi ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yeni Şafak gazetesi büyük bir acı daha yaşadı. Yeni Şafak İnternet servisi müdürü Ersin Çelik'in kızı hayatını kaybetti

28 Temmuz 2017 Cuma 18:51
Ersin Çelik'in acı günü! Kızını trafik kazasında kaybetti

Yeni Şafak gazetesinin internet müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik Sakarya'da meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etti.

Acı olayın Çelik ailesinin yaz tatillerini geçirdikleri Karasu ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 18:51
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