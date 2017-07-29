Ersin Çelik küçük kızının tabutunu gözyaşları içinde taşıdı

Yeni Şafak Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik, Sakarya’da meydana gelen trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Geri gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecrin Çelik’in cenazesi, aile kabristanlığının bulunduğu Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi’ne getirildi. Ersin Çelik, Mevlana Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Oldukça bitkin görünen baba Ersin Çelik’i yakınları teselli etti.

Mevlana Camii’nde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Ersin Çelik, eşi Yasemin Çelik ve kızları Ayşe ile Fatma Çelik, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Albayrak Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa ve Mesut Albayrak, Çelik ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da çelenk gönderdi.

Geçirdiği trafik kazası sorasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ecrin Çelik’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alındı. Baba Ersin Çelik kızının tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Ecrin Çelik’in cenazesi, Serdar Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 395 Nolu Sokak üzerine meydana gelen kazada H.İ. idaresindeki 34 HH 4048 plakalı otomobil, geri gelirken, 7 yaşındaki Ecrin Çelik'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.





Bizler de Akit Medya olarak meslektaşımız Ersin Çelik'e başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyoruz. Hepimizin başı sağolsun...