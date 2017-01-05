Erşed Salihi: Bize de bekleriz

Irak'taki Türkmen liderler Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'na destek verdiklerini belirterek, benzerinin Irak topraklarında da yapılmasını istiyor.

Erşed Salihi: Bize de bekleriz
Eklenme: 05 Ocak 2017, 12:02
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı harekâtının ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, “Halep ateşkesi bu harekâtın bir sonucudur. Fırat Kalkanı, her şeyden önce bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olmasaydı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov öldürülmezdi.

Fırat Kalkanı, DEAŞ ile ortak mücadelenin bir parçasıdır ve bir benzerini Irak'ta görmek isteriz. Bölgenin olduğu gibi Irak'ın da istikrara ihtiyacı var” dedi. Salihi, Irak'la Türkiye arasında buzların erimeye başladığına da dikkati çekti, “Operasyonun olumlu belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Irak hükümetinin terör örgütü PKK'ya 'Musul kentine bağlı Sincar'dan çık' demesi ve Türkiye'nin Musul operasyonları sonrası bölgeyi terk edeceğine ilişkin açıklamaları operasyonun olumlu yankılarıdır” diye konuştu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da “Türkiye şu an bölgede ÖSO ile birlikte adeta terör örgütlerine karşı tek başına mücadele veriyor. Fırat Kalkanı'nı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 
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Murat.

Kardeşlerimiz. Siz.Kurtarmaya. Geleçeyiz. Çok. Yakın.Bilik. Berabilimizi.Hep. Bersber.Koruyalim.Yeterki. ABD.Ve. İsrail. Oilani.Butun.U.PilanlarSBD. Bu. Bölgedi. İşi.Yok. Ama.İsral.Çikari. Var. Ne. Diyor.PKk. PYD.Saldırma. Biz. Saldirma. Dedikçe.Butun. Güçümü,len. Saldırmalıyız. Dip. Not.ABD. Nükler. Silah.İle. Tehtid.Ediyor. Biliyorum.Şünüda.İyi. Biliyorum. Yapamaz. Böyle. Olursa. İsral.Kesin. Bizim. İlk.Hdefimiz. Olaçak. Kesin. Olarak.Haritadan. İsral. Silineçek.Bunu. Amerika. Çok.İyi. Biliyor.Ve. Bundan. Dolay8.Bize.Kesinliklen.Hiç. Bir. Zanan.Saldiramaz.

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Kocasolak

Yarin iran dort azerice bilen ajan gonderir iki hasan huseyin ali kerbela agidi yaparak Sehidlerimizi istismar eder sizde bizi kovarsiniz yine. Hz. Ali efendimizHasan Huseyin efendilerimiz sehid olup cennete Alemlerin sultani Muhammed aleyhisselama kavustugeri gelseler once bunlari kovarlardi.

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