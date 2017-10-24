Erşat Salihi'den çağrı: Türkmen vali istiyoruz

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Bağdat yönetiminin Kerkük'e askeri vali atamak istemesine karşın, kent valisinin Türkmen olmasını istiyor.

Türkmen siyasi parti ve liderleri, yoğun Türkmen nüfusuyla bilinen Kerkük'te valinin Türkmen olması gerektiği üzerinde duruyor ve konuyla ilgili taleplerini resmi makamlara ilettiklerini ifade ediyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kerkük'te güvenliğin merkezi yönetim tarafından henüz sağlanmaya başladığını söyleyerek, İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin dün kenti ziyareti sırasında buradaki güvenlik mekanizmasında Türkmen, Arap ve Kürtlerin eşit görev dağılımının yapılacağı kararı aldığını belirtti.

Kürt partilerin kentteki ihlallerinin ortadan kaldırılması zamanının geldiğine işaret eden Salihi, "Kerkük Valisi neden Türkmen olmasın? Irak'ın orta ve güney kentlerindeki valiler Arap, kuzeydeki üç kentin valisi Kürt. Kerkük'te de valinin Türkmen olmasını istiyoruz. Vali Türkmen olunca kentin Türkmenleştirileceği endişesi içinde olanlar vardır. Ancak Kerkük'ün bir Türkmen kenti olduğu gerçeği ortaya çıktı." dedi.

"İBADİ, ASKERİ VALİ ATAMAK İSTİYOR"

"Başbakan Haydar el-İbadi, Kerkük'e askeri vali atamak, yanında Türkmen, Arap ve Kürt yardımcısının olmasını istiyor." diyen Salihi, "Tüm alternatifleri değerlendireceğiz. Kerkük'te bileşenler arasında eşitlik ve adaleti sağlayacak yönetim model olsun istiyoruz. Bunu da bir Türkmen vali gerçekleştirebilir. Bağdat askeri gücü Kerkük'e getirdiyse herkesi dinlemek zorundadır. Kerkük'te mezhepçi politikalar sonuç getirmez. Kerkük bir Türkmen şehridir ve bunu kimse tartışamaz." ifadesini kullandı.

"ESKİ VALİ TUTUKLANSIN"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iç savaş çıkaracak adımlardan uzak durması için uyarı yapan Türkmen lider, Kerkük'te Türkmenlere yönelik suikast ve insan kaçırma girişimlerinden endişe duyduklarını anlattı.

Salihi, Kerkük'te PKK terör örgütü karargahlarından yoğun patlayıcı maddeler ve önemli belgelerin ortaya çıktığı ve bunların Bağdat hükümetinin elinde bulunduğunu ifade ederek, bu hukuksuzluğa eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in yardımcı olduğunu ifade ederek, Kerim'in tutuklanıp yargılanmasını istediklerini kaydetti.

Eski Vali Kerim'i ülke parlamentosu tarafından görevden azledilmişti. Irak güçlerinin Peşmerge kontrolündeki kenti geri alıp güvenlik ve denetimi sağladıktan sonra Kerkük'te valilik görevini eski Vali Yardımcısı Rakan Sait vekaleten yürütüyor.