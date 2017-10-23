Ersan Gülüm'ün kaburgası kırıldı

Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'da forma giyen Ersan Gülüm, Melbourne ile oynadıkları maçta ciddi bir şekilde sakatlandı.

Maçın 78. dakikasında göğsünden sakatlanan milli futbolcu, mücadeleye devam etti ancak karşılaşma sonrası acile kaldırılan Ersan'ın kaburgasında kırık ve doktorların açıklamasına göre kırılan kaburgaların akciğerini zedelediği bildirildi.

Tecrübeli ismin 2 gün boyunca acil serviste tutulduğu belirtilirken, oyuncunun sahalardan birkaç hafta uzak kalması bekleniyor.