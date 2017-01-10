Ersan Adem Gülüm: Henüz sözleşmemi feshetmedim

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'a transfer olan ve şu an takımıyla yollarını ayırması gündemde olan Ersan Adem Gülüm, geleceğiyle ilgili olarak ilk kez konuştu.
Ajansspor'a konuyla ilgili konuşan tecrübeli stoper, "Henüz hiçbir şey belli değil. Bu nedenle net bir şey söyleyemem. Henüz kulübümle sözleşmemi feshetmiş değilim" dedi.
Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Bunu da önümüzdeki bir kaç gün içerisinde görürüz. Şimdiden bir şey söylemem çok yanlış olur. Çünkü şu anda durum belirsiz. Biraz daha beklemek gerekir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'a transfer olan ve şu an takımıyla yollarını ayırması gündemde olan Ersan Adem Gülüm, geleceğiyle ilgili olarak ilk kez konuştu.