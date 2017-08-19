Erol Taş yangında öldü

İddiaya göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi Deniz sokakta bulunan 3 katlı binada ailesi ile yaşayan 30 yaşındaki Erol Taş, evde uyuduğu akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın damında bulunan Taş’ın yakınları ise komşuların ikazı üzerine hemen apartmanı boşalttı. Sokağa çıkan yakınları Erol Taş’a ulaşmaya çalıştı. Aile telefonla aradıkları Erol Taş’tan haber alamadı.

Yangından yakınları çıkardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Erol Taş’a ulaşamadıklarını belirten aile, söndürme çalışmaları devam ederken içeriye girmeye çalıştı. Polisin müdahalesine rağmen içeriye giren yakınları, Erol Taş’ı yerde yatarken buldu. Büyük panik yaşayan yakınları, Erol Taş’ı dışarı çıkardı. Erol Taş’ın bulunması ve dışarı çıkarılması anında yaşananlar cep telefonları tarafından kaydedildi. Bilinci kapalı olan Erol Taş’a, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Taş, kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Bekar olduğu öğrenilen Erol Taş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Taş’ın cenazesi defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek.