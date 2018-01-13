Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erol Olçok'un avukatına soruşturma

Erol Olçok ve oğlu A. Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehit ve gazilerinin avukatı Uğur Güven’e, duruşmada darbecileri ‘katil’ dediği için soruşturma açıldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:00
Erol Olçok'un avukatına soruşturma

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9-10-11 Ekim 2017'deki duruşmalarında, çapraz sorguları yapılan erlerden biri, diğer sanırları işaret ederek, 'Bu katiller bana baskı yaptı!', 'Sen ateş etmezsen ben senin kafana sıkarım', 'Bu hainler bu şerefsizler' gibi sözler söyledi. Erler, asıl suçluların kendilerine zorla ateş ettiren komutanlarının olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar ile gazilerin avukatı Uğur Güven, söz aldı ve az önce konuşan ere, 'Hangi şerefsiz hain?' ve 'Bu katilleri teşhis edebilir misin?' sorularını yöneltti.

DARBECİ KATİLLERİN AVUKATLARI ŞİKAYET ETTİ

Darbeci askerlerin avukatları Meliha Utku, Ayça Çiçek Heper, Duygu Nur Ermantaş, Kübra Aydın, Zerrin Duralı, Damla Sarıoğlu ve Ömer Çiftçi, Güven'i İstanbul Barosu'na şikayet etti. Sanık avukatları, şikayet dilekçesinde Güven'in, sanıklara ithafen 'Bu katilleri teşhis edebilir misin?' sorunu sorarak masumiyet karinesini ihlal ettiğini savundu. Avukatlar, duruşmalara barodan denetçi atanmasını, Uğur Güven hakkında da işlem yapılmasını istedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Güven hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmadan derin bir üzüntü duyduğu belirten Uğur Güven, Baro Başkanlığı'na verdiği savunmasında, "Sanık erlere sorduğum iki soru da maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmetten ibarettir" dedi.

Sabah

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 08:00
  1. erol olçok
  2. uğur güven
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan Başakşehir'de
    1. Arda Turan Başakşehir'de
    2. Bu iddia doğruysa kriz çıkar!..
    3. Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihi..
    4. Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede!..
    5. ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi…..
    6. TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor..
    7. Eşyaları çalındı!
    8. Bu nasıl ev! Polis bile şaştı kaldı…..
    9. TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor...
    10. İstanbul bu sabah faciaya uyandı…
    11. Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez..
    12. 7 ilden 100 kişi böyle gitti… İhbarı..
    13. Ankara'da takla atıp alev alan..
    14. Tankerde kaçak sigara ele geçti
    15. Katil İsrail güçleri Filistinlilere..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden..
    17. Türkmenler kararını açıkladı!
    18. Almanya'dan İsrail'e tepki: Endişe..
    19. TSK harekete geçiyor… Operasyon geliyor
    20. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…..
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Yerli otomobile süpriz talip
    Yerli otomobile süpriz talip
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!