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Erol Bulut: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz

Teknik direktör Erol Bulut, takım olarak her geçen gün daha iyi duruma geldiklerini söyledi.

31 Ekim 2017 Salı 15:35
Erol Bulut: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz

Bulut, takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftada elde ettikleri galibiyetlerin önemli olduğunu ifade etti.

Oynadıkları futbolu daha da iyiye götürmeye çalıştıklarını anlatan Bulut, galibiyetlerle yüzlerinin güldüğünü ancak eksikliklerini gözardı edemeyeceklerini kaydetti.

Bulut, eksiklerini bildiklerini bunun üzerinde çalışacaklarını belirterek, "Bireysel ve takım olarak az hata yapmak istiyoruz. Bunları her gün antrenmanda çalışıyoruz. Her rakibimize karşı farklı hazırlanıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, bu hafta sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Hem futbolcu hem de oyun kalitesi olan bir ekip. Bu maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hem Avrupa'da oynayan hem de Türkiye'de iyi işler yapan bir Başakşehir var. O nedenle bu karşılaşmaya çok iyi konsantre olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Başakşehir takımı her yıl üzerine koyarak bu seviyeye geldi"

Erol Bulut, eski çalışma arkadaşı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bu hafta karşı karşıya geleceğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Abdullah hocayla 3 yıl birlikte çalıştık. Başakşehir takımı her yıl üzerine koyarak bu seviyeye geldi. Sonuçta orada benim de vizyonum olduğuna göre takımların oyun anlayışı birbirine biraz benziyor ancak iki takım arasında farklılıklar olacak. Çünkü Başakşehir 3 yıllık ve vizyonunun üzerine her yıl koyarak giden bir ekip. Evkur Yeni Malatyaspor'da ilk yılım. Dolayısıyla burada bazı şeyleri daha da geliştirmemiz lazım. Bu hafta Medipol Başakşehir maçı benim açımdan heyecanlı olacak. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibe kolay pozisyon vermemeye çalışacağız ve yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirerek iyi bir sonuç almak istiyoruz."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 15:35
  1. Erol Bulut
  2. Süper Lig
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Anadolu Ajansı
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