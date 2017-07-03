Erol Bedir: Gyan Kayseri’de oynayabilir
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan transferi konusunda "Asamoah Kayseri’de oynayabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:35
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan’ın dünya çapında ve herkesin tanıdığı bir futbolcu olduğunu belirterek önemli mesajlar verdi
İşte Bedir'in Gyan transferine yönelik taraftarları heyecanlandıran açıklamaları;
- "Ligler devam ederken Fransa’da arkadaşlarımız gidip görüştüler. Kendileri ile Kayseri’de oynayıp oynayamayacağı konusunda görüş alışverişinde bulundular. Menajerleri Kayseri’de oynaması konusunda herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Biz de bir teklifte bulunduk. Kayseri’nin bütçesi ile ne ödeyebileceğimiz ile ilgili bir sunum yaptık. O zaman verdiğimiz rakam yarıdan daha az olduğu için kendilerini memnun etmedi. Masadan anlaşma olmadan kalktık. Aradan zaman geçti ama biz Asamoah’a, Asamoah da bize olan ilgisini yitirmedi. Devamlı kendisi ile görüştük. Rakamsal bir artırıma gitmeden olayları takip etti. Asamoah Türkiye’de birkaç kulüp ile görüştü. Bir takım rakamlar telaffuz edildi. Biz o zaman şunu söyledik, ‘Kayserispor’un bu şekilde para ödemesi mümkün değil. Kayseri’de oynamasını isteriz ama bizim şartlarımızda olursa’ dedik. Aradan zaman geçti yaptığımız görüşmelerden sonra futbolcunun kendisi ile bizzat görüşerek teklifimizin arkasında olduğumuzu söyledik. Kendi değerlendirmesi ile aldığımız bilgiye göre o şartlarda Kayseri’de oynayabileceğini söyledi ama herhangi bir imza yok. Gelirse bizim şartlarımızda Kayseri’de oynarsa hem Kayseri hem Türkiye, dünya çapında ünlü bir futbolcuyu izleme fırsatı bulacak"