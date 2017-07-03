Erol Bedir: Gyan Kayseri’de oynayabilir

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan’ın dünya çapında ve herkesin tanıdığı bir futbolcu olduğunu belirterek önemli mesajlar verdi

İşte Bedir'in Gyan transferine yönelik taraftarları heyecanlandıran açıklamaları;