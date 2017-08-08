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Eroini sıkıştıran pres makinesi yakalandı

Van narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 89 kilo 780 gram eroin ile eroini sıkıştıran pres makinesi ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 09:05
Eroini sıkıştıran pres makinesi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesinde bulunan bir binada uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 'Bozo' isimli narkotik köpekle yapılan aramada 89 kilo 780 gram eroin maddesi ile bu uyuşturucuyu paketlemekte kullanılan pres makinası, mikser, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu maddelerin gizlendiği ışıldak bataryaları ele geçirildi. Eroin ve malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 erkek ve 1 kadın gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DİYARBAKIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. 15 adreste yapılan aramalarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu önceden belirlenen 15 ayrı ev ve iş yeri adresine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce değişik zamanlarda yapılan çalışmalarda ise 538 kilo 839 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiği ve 7 kişinin de yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:05
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