Eroğlu 'Şakam yok' dedi uyardı: Bitireceksiniz!

Zonguldak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir otelde toplu açılış töreninde konuştu. 12 tesisin açılış toplu açılış törenini gerçekleştiren Veysel Eroğlu, sözleşmeimzaladıkları müteahhit firmaları uyardı.

''KUSURA BAKMAYIN BİZ SİZİ BİTİRİRİZ''

Eroğlu, bakanlığın zamanla yarıştığına dikkat çekerek şunları söyledi:



''Müteahhit firmalara ve onların çalışanlarına teşekkür ediyorum. Buradan sevgili müteahhitler size bir mesajım var. Biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışan bir bakanlığız. Sloganımız da budur. Bizde birisine 'Ne zaman bitecek' diye sorduğumuz zaman 'En kısa zamanda' dediği zaman o artık işini kaybeder. Şu gün, şu saat, şu dakika deriz. Dolayısıyla müteahhit firmalar sözleşmede belirtilen tarih ve saatte bitireceksiniz. Bizzat takip ediyorum. Bitirmezseniz kusura bakma biz sizi bitiririz. Benim şakam yok. Çünkü biz zamanla yarışıyoruz. Paramız hazır. Yüzde 86'ı faize gidiyordu. Şimdi artık faiz lobisinin hortumu kesildi. İhale lobisinin hortumu kesildi. Toplanan vergiler artık millete hizmet olarak gidiyor. Bu bakımdan müteahhitlere peşinen teşekkür ediyorum.''



Eroğlu, ''Biz yapıyoruz, yapacağız. Bu kardeşiniz de söz verince yapar. Arkanızda dağ gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Burada sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı değil gelirken de gördüm. Buraya gelmek eziyetti. Artık dağlar deliniyor, tüneller açılıyor. Şu ana kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2.5 milyar lira yatırım yaptı'' diye konuştu.



"BURAYI KALKINDIRMANIZ LAZIM''



Zonguldak'taki yatırımları anlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



''Söz verince yapın ama yapamayacağınız şeyin sözünü vermeyin. Dolayısıyla bunlar bizim sözümüz. 74 müjdenin 54'ü hemen bitmiş. Bunların 20 tanesi de bitiyor. Bunlar DSİ, Orman, Meteoroloji ve Doğa Koruma Milli Parklar çalışıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ediyoruz. Bundan sonra ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak. Asgari ücretle çalışan bir kişi evlenmek için eş buluyor. Burada serveti olan belki ayda 4 bin lira geliri olan eş bulamıyor. Sevgili kardeşlerim gelin size ormandan bal ormanı kuralım. Muazzam bal üretimi yapın. Ceviz, badem, fıstık çamı sizlere bunları verelim. Kız istemeye de biz gidelim. Ne isterseniz artık var. İstiyorsanız eğer koyunla ilgileniyorsanız 30 koyun verelim. Süt sığırcılığı, koyunculuk ne istiyorsanız verelim. Çünkü burayı kalkındırmamız lazım. Nüfusun artması lazım. Dolayısıyla bu tesisler de hayırlara vesile olsun.''