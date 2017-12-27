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Eroğlu: Gerekli tedbirleri aldık

Eroğlu, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ormanlık alanlardan kaçak kesim yapılmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 03:11
Eroğlu: Gerekli tedbirleri aldık

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ormanlık alanlardan kaçak kesim yapılmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri aldıklarını ve vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtacaklarını söyledi. Veysel Eroğlu, “Kaçak kesim yapanlara karşı orman teşkilatımıza talimatımızı verdik. Ormanlarımız çok sıkı bir şekilde takip edilecek” dedi. Usulsüz kesim yapanların 6831 sayılı Orman Kanunun 14. ve 91. maddesi uyarınca cezalandırılacağının altını çizen Eroğlu, "Suçu işleyenler üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusu fidan olması halinde ise verilecek ceza bir kat artırılır” diye konuştu.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 03:11
  1. Prof. Dr. Veysel Eroğlu

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