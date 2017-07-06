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Ermenistan'ın korkunç saldırısına tepki yağıyor!

Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, 4 Temmuz'da Ermenistan saldırısı sonucu korkunç şekilde katledilen iki yaşındaki Zehra bebek, onun baba annesi Sahibe Guliyevanın katillerinin bütün dünya tarafından kınanmasını ve olayın cezasız kalmamasını istedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:27
Ermenistan'ın korkunç saldırısına tepki yağıyor!

Mansimov, "Hiçkimse bu olaya sadece Azerbaycan halkının problemi olarak bakmamalı. Irkından, dininden ve milliyetinden aslı olmayarak bu olay cezasız kalmamalı. 2 yaşındaki bir bebek katledilmiş. Vahşicesine! Bu insanlığa sığmayan bir saldırı. Bunu bütün dünya görmeli, bilmeli ve sessiz kalmamalı. Biz hepimiz birlikte bu olayı kınamalı ve insan hakları kurumlarına nereye baktıklarını ve neden bu olayların cezasız kaldıklarını soralım. Bu tür trajediler önlemek lazım ve sivil halkın hedef alınması kesinlikle kabul edilemez! Ve ben Mübariz olarak buna tek ad verebilirim; terör ve faşizm!" diye konuştu.


 
Ermenistan Azerbaycan'da sivil halkın yaşadığı alanları ağır silahlarla bombaladı. Bombalama sonucu 2 yaşındaki minik Zehra ile 50 yaşındaki ninesi hayatını kaybetmişti. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde Fuzuli ilinin Alhanlı Köyü'ne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı bildirildi. Bombalama sonucu köy sakinlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kadının yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafına ateşle karşılık verdiği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:27
  1. Ermenistan
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  5. Temmuz
  6. Azerbaycan
  • adanalıadanalı17 dk önce
    canım bebeğime rahmet olsun ailesine şefaatçı olsun inş. tüm azeri gardaşlarımın başı sağolsun .
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 34 dk önce
    Allah Sizi Kahretsin Ermenistan. Amin
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