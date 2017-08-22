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Ermenistan'dan küstah 'Türkiye' açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullanarak, Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği'neüye olma isteğinin absürt olduğunu söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 19:52
Ermenistan'dan küstah 'Türkiye' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışına yanıt verirken, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu ifade etti.

"ABSÜRT OLUR"

Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması, AEB'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürt" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 19:52
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. Şavarş Koçarya
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