Ermenistan'dan Karabağ'da 24 saatte 35 ihlal

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da son 24 saatte ateşkesi 35 kez ihlal ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada "Cephe hattının farklı noktalarında Ermeni güçleri ateşkesi ağır makineli tüfekler kullanarak ihlal etti" ifadeleri yer aldı.
Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde bulunuyor. Konuyla ilgili gerginliğin 2 Nisan'da yeniden yükselmesinin ardından 5 Nisan'da iki taraf arasında ateşkes ilan edildi, ancak taraflar ateşkesi çok kez ihlal etti.