Ermenistan'dan bir sabotaj girişimi daha!

Yenicag.az’ın haberine göre, Erivan bu sene 14-17 Eylül’de Hankenti’nde Uluslararası Gençler Konferansının düzenlenmesi için hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili bilgiler Ermenistan medyasında yer aldı.

Ermenistan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenleyeceği etkinliğin asıl amacı, genç akademisyenlerin bölücü rejimleilgili tutumunu öğrenmek ve bu rejimin uluslararası arenada tanıtılmasını sağlamak.

Göründüğü üzere, Azerbaycan topraklarını uzun bir süre işgal altında tutan Ermenistan bu tür adımlarla durumu daha da gerginleştirmeye çalışıyor. Söz konusu etkinlik bizzat Sarkisyan yönetiminin amaçlı olarak hazırladığı bir sabotaj girişimidir.

Konuyla ilgili Yenicag.az’a konuşan Ermeni Araştırmalar Merkezi’nin Başkanı profesör Gafar Çakmaklı’ya göre, Azerbaycan bir an önce bu sabotaj girişimini önlemek için harekete geçmeli ve bu adımı düşmanın kendi alehine yönlendirmeli.

“Ermeniler zaman zaman bu tür sabotaj amaçlı “etkinlikler” düzenlediler ve bundan sonra da düzenleyeceklerdir. Asıl amaç bölücü rejimin meşrulaşdırılması için adımlar atmak, dünyayı buna inandırmak.

Bu, Ermenistan’ın da, oradaki bölücülerin de, Ermeni diasporunun da “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ismini verdikleri kurumun tanıtılması yönünde attığı adımdır. Birkaç ülkeden buraya genç akademisyen toplamak onlar için zor değil, ama bunun ne kadar etkili olacağı konusunda Ermeniler için de tartışma konusu.

Hatta onların bazıları bu adımın “genel çalışmalar”a zarar vereceğini düşünüyorlar. Azerbaycan ne yapmalı? Azerbaycan elinden geldiğince etkinliğin meşru olmadığını uluslararası kurumlara isbatlamalı ve etkinliğe katılacak olan ülkeleri uyarmalıdır.

Konferansa davet alan insanlara blog yazarı Lapşin olayında kullanılan prosedurlar uygulanmalıdır. Bu etkinliğe katılanların Azerbaycan sınırlarını ihlal ettiği için hapis cezasına çarptırılmaları istenmelidir. Etkinlik Ermenistan resmi kurumları tarafından anons edildiği için Azerbaycan bu konunun üzerine kararlı bir biçimde gidebilir.

AGİT eşbaşkanlarınının Ermeni yanlısı olmadıklarını isbat etmeleri için süre verilmelidir. Yukarı Karabağ tüm uluslararası belgelerde Azerbaycan toprağıdır ve orada herhangi bir etkinliğin düzenlenmesine engel olmak bizzat eşbaşkan ülkelerin işi.

Kaynak: Tr.Yenicag.Az