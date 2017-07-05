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Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ordusunun sivil yerleşimlere yönelik düzenlediği topçu saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:00
Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halihazırda Fuzuli ilçesinin Alhanlı köyüne saldırılıyor. Saldırı topçu sistemlerden gerçekleştiriliyor. Köylüler arasında ölü ve yaralılar var” dendi.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun karşılık vermeye hazırlandığını bildirdi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜLER

Açıklamaya göre, Ermenistan ordusu akşam saatlerinde Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtı. Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim birimlerine açtığı ateş sonucu, ilk belirlemelere göre; iki yaşındaki bir çocuk ve 50 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Bir kadının da yaralandığı kaydedildi.

Uluslararası kurumların olayla ilgili bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, kanlı provokasyonun sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:00
  1. azerbaycan
  2. ermenistan
  3. Kafkaslar Haberleri
  • TokatlıTokatlı10 dk önce
    Hocalı katliamını unutmadık acısı hala yüreğimizde intikamı bir gün mutlaka alınacaktır Allah azeri kardeşlerimize zafer nasip etsin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 dk önce
    Alçaklar. Misliyle Karşılık, Versinler.
  • vatansevervatansever13 dk önce
    Ates etrafimizda..istiyorlar ki saldiralim ve hemen dunyayi basimiza yigsinlar..ama sabir..2023 gelsin insaallah..kendi yagimizda kavrulalim.. Lozan bitsin. O zaman gorurler,el mi yaman bey mi yaman..su anda ite dalasmaktansa bahceyi dolaniyoruz..ama yarin??
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