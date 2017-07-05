Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halihazırda Fuzuli ilçesinin Alhanlı köyüne saldırılıyor. Saldırı topçu sistemlerden gerçekleştiriliyor. Köylüler arasında ölü ve yaralılar var” dendi.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun karşılık vermeye hazırlandığını bildirdi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜLER

Açıklamaya göre, Ermenistan ordusu akşam saatlerinde Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtı. Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerleşim birimlerine açtığı ateş sonucu, ilk belirlemelere göre; iki yaşındaki bir çocuk ve 50 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Bir kadının da yaralandığı kaydedildi.

Uluslararası kurumların olayla ilgili bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, kanlı provokasyonun sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu kaydedildi.