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Ermenistan'da muhalefet partisi belediye başkanına 'dışkı' verdi

Erivan’da, muhalif Kayısı Ülkesi Partisi temsilcileri, belediye binasında düzenlenen toplantıya insan dışkısı dolu kavanozlarla katıldı. Olayın ardından toplantı iptal edildi; binaya polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:22
Ermenistan'da muhalefet partisi belediye başkanına 'dışkı' verdi

Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi. Haçatryan'ın bu isteği Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durduruldu.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.

POLİS VE PSİKİYATRİ EKİPLERİ GELDİ

Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:22
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