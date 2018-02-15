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Ermenistan'da 'dışkı' skandalı! Toplantıya gelip...

Ermenistan’da muhalif Kayısı Ülkesi Partisi temsilcileri, belediye binasında düzenlenen toplantıya dışkı dolu kavanozlarla geldi.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:01
Ermenistan'da 'dışkı' skandalı! Toplantıya gelip...

Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi ama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durduruldu. Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.

POLİS VE PSİKİYATRİ EKİPLERİ GELDİ

Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu. Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:01
  1. Kayısı Ülkesi fraksiyonu
  2. Mariam Haçatryan

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