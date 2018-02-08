Sınır hattında çıkan çatışmada 1 Ermeni askeri öldürüldü
Azerbaycan ordusuna ait mevzilere sabotaj girişiminde bulunmak isteyen 1 Ermenistan askeri öldürülürken, 2 asker de yaralandı.08 Şubat 2018 Perşembe 13:30
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada bir Ermeni asker öldürüldü, iki asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli bölgesi yönündeki Ermenistan ordusunun sabotaj girişiminin Azerbaycan askerlerince önlendiği bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan mevzilerine sabotaj girişiminde bulunmak isteyen Ermenistan askerlerinden birinin öldürüldüğü, ikisinin ise yaralandığı kaydedildi.
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