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"Ermenistan'a büyük bir ders"

Siyasetçiler Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun açılışını değerlendirdiler.

31 Ekim 2017 Salı 11:40
"Ermenistan'a büyük bir ders"

Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bu tarihi olayı “iki kardeş ülke Cumhurbaşkanlarının güçlü iradelerinin simgesi” olarak nitelendirdi:

“Türkiye ile Azerbaycan şimdiye kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı gibi büyük projeleri hayata geçirdiler. 30 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in açılışını yaptıkları Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı büyük projeleer dizisinin devamı oldu. Yeni demiryolu hattı Kafkasya’dan Avrupa'ya, öte yandan Hazar denizinin Doğu kıyısından Çin’e kadar kesintisiz tren yolu ağına kavuşacaktır. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev’in ve Ulaştırma bakanlığı döneminden buyana projenin uygulanmasında önemli rolü bulunan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın bu projenin hayata geçirilmesinde fevkalade emekleri oldu. Türkiye ve Azerbaycan kendi liderlerine bu denli önemli projeleri hayata geçirdikleri için daima şükran ve minnet borçlu olacaklardır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceği kesindir. Demiryolunun bölgede huzuru bozarak Azerbaycan topraklarını işgal eden, Türkiye’ye karşı asılsız iddialar öne süren Ermenistan’a iyi bir mesaj oluşturacağını umuyor, bölgeye hayırlı olmasını diliyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, projenin kardeşler arasındaki entegrasyonun en güzel örneği olduğunu belirtti:

“Enerji ve altyapı alanlarında bölgedeki en büyük projelerin iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasında hayata geçirilmesinden fevkalade memnuniyet duymaktayız. Azerbaycan’ın ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacak olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Türkiye’den Avrupa’ya uzanarak bizim de elimizi güçlendirecektir. Altyapıları entegre olmuş ülkelerin birlik kurmaları ve güçlendirmeleri de kolay oluyor. 30 Ekim’de açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun “Bir millet iki devlet” olan Türkiye ile Azerbaycan birliğini daha da güçlendireceğinden eminim. Devamının gelmesini diliyorum”

Milliyetçi Harekat Partisi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, BTK’nın Türkiye ve Azerbaycan”ın bölgedeki gücünü artırdığını düşünüyor:

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı işgalci Ermenistan’a en büyük ders. Düşünün ki, bulunduğunuz bölgede en büyük altyapı ve enerji projeleri hayata geçiriliyor, fakat siz hepsinin dışında kalıyorsunuz. Bir ülke için bundan acı durum olmamalı. BTK, “Bir millet iki devlet” olan Türkiye ve Azerbaycan’a, projeye ilerleyen aşamalarda katılması planlana tüm Türk devletlerine hayırlı olsun.”

Kaynak: Yenicag.info

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:40
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