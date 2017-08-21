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Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olma isteğinin absürt olduğunu ileri sürdü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:36
Ermenistan Türkiye'den rahatsız oldu!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışına yanıt verirken, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu öne sürdü.

Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması, AEB'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürt" iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:36
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  • Fini Köpeklerinin sesi çok çıkar Fini Köpeklerinin sesi çok çıkar 31 dk önce
    Siz burnumuzun dibinde yaşayıp da Türkiyeye dil uzatabiliyosanız soykırım veya asimile gibi ecnebi adetini edinmediğimizdendir.Yine ayağınızı denk alın haddinizi bilin haritadan silinmeniz bi Fırat Kalkanı benzeri operasyona bakar.
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Akıllı olun, pkk kamplarını kaldırın, dusmanlıktan, hainliktenve hayalden vazgecin... Vs acalım kapuları
  • Murat Murat 1 sa önce
    Ne yani ermenistanlami ortak oluyoruz. Guzel
  • TuranTuran1 sa önce
    Hoşt aç köpek önce karnını doyur kemiğini Amarika veriyor sende hırlıyon bir avuç ermeni haritadan silinmek istiyor
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