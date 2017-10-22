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Ermenistan sınırında çatışma: 1 şehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

22 Ekim 2017 Pazar 16:28
Ermenistan sınırında çatışma: 1 şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Cabbar Zeynalov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi. Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken, cephe hattında yaşanan provokasyonun sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 16:28
  1. Azerbaycan
  2. Ermenistan
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