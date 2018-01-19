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Ermenistan: Başa o gelecek...

Sarkisyan, Ermenistan'ın Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması teklifinde bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 18:37
Ermenistan: Başa o gelecek...

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ülkesinin Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan'a (65), 2 Mart'ta parlamentoda yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinden aday olmasını önerdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Büyükelçi Sarkisyan'ı kabul etti.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Büyükelçi Sarkisyan'a cumhurbaşkanlığına aday olmasını önerdi. Büyükelçi Sarkisyan ise önce tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Ermeni diyasporası ve iş dünyası temsilcileriyle görüştükten sonra karar vereceğini belirtti.

Ermenistan'da 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti. Mart 2018'de Cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlülüğe girecek ve yeni hükümet parlamentodaki çoğunluk tarafından oluşturulacak. Ayrıca anayasada yapılan değişikliğe göre önemli yetkileri başbakana geçen cumhurbaşkanı da halk tarafından değil, 101 sandalyeli parlamento tarafından seçilecek.

Ülkede, 2 Nisan 2017'de yapılan parlamento seçimlerini oyların yüzde 49,21'ini Cumhurbaşkanı Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın görev süresi bittikten sonra başbakan olabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:37
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