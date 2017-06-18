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Ermenistan, Azerbaycan'da terör örgütü PKK'ya üs kurmuş!

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, İran’ın başkenti Tahran’da DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği terör saldırısında keşif ve sızmalarında Ermenistan devlet yetkililerinin işgal ettiği Karabağ’a yerleştirdiği PKK’nın İran’da pasifleşen terör gurubu PJAK terör örgütü militanlarının yardımcı olduğunu söyledi.

18 Haziran 2017 Pazar 13:22
Ermenistan, Azerbaycan'da terör örgütü PKK'ya üs kurmuş!

Suriye Rakka’da PYD-YPG terör örgütü ile DEAŞ'ı bölgede anlaştıran ABD’nin ve Avrupa’nın İran’ı hedef seçen ama bir türlü terör eylemi yapacak destek ve ortamı bulamayan DEAŞ'a bölgede desteklediği, terör örgütlerinden destek aldırarak gerçekleştirdiğini iddia eden Asimder Genel Başkanı Gülbey, “DEAŞ terör örgütünün destek ve elaman kazanamadığı nadir ülkelerden biri olan İran’ın tamda kalbinde terör eylemi yapıyor. Terör örgütü uzmanları bilir bir terör eylemi yapabilmek için eylem yapacağınız bölgede yaşayan veya bölgeyi bilen biri olmadıkça yapamazsınız. Yıllarca İran topraklarında terör eylemleri yapan PKK’nın İran kolu olan PJAK terör örgütü bu patlamalarda destek olmuş keşif ve sınırdan sızmalarına destek vermiştir. İran’ın Ortadoğu ve Asya ülkelerindeki mezhep diaspora çalışmalarından rahatsız olan ABD ve Avrupa İran’a mesaj vermek adına Ermenistan’ın terör yuvasına çevirdiği ve işgal ettiği Karabağ’daki PKK’dan destek vermeleri konusunda uzlaştırdı. PKK’nın İran’da ki kolu PJAK terör örgütü İran topraklarını terk ederek Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a yerleşti. PJAK terör örgütündeki bin 750 militan Karabağ bölgesine çekildiler. Karabağ’da 12 eğitim kampları bulunan PJAK terör örgütü İran’la ne kadar terk etme anlaşması yapsa da bölgeyi boş bırakmıyorlar. Bölgedeki tüm gelişmeleri takip eden ve rutin keşiflerini yapmaya devam ettiğini PKK’ya yakın ve İran’da yaşayan kaynaklarımızdan bilgi almaktayız. PKK ve PJAK terör örgütü üyelerinin Karabağ bölgesinden sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları fotoğraflarda da görmekteyiz. Ermenistan devlet yetkilileri ne kadar inkar etseler de işgal ettikleri Karabağ’ı Filistin’deki bekaa vadisine çevirmişler. Bölgedeki tüm terör örgütlerinin eğitimleri için kamp açtırmışlar. Bu tehlikeye karşı İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye dikkat etmeli ve bu tehlikeyi büyümeden yok etmek için müdahale etmeliler veya Ermenistan devlet yetkililerini uyarmalılardır” dedi

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:22
  1. PYD-YPG terör örgütü
  • BayındırBayındır10 dk önce
    Suriye sınırına yapılan Güvenlik duvarının daha yükseği Ermeni sınırına yapılsın kamera sistemi takılsın en küçük sınır ihlalinde bombayı kafalarında görsünlet
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Yok Edilmeli.
  • HtsHts2 sa önce
    Tepeden vurun
  • AydınAydın2 sa önce
    Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Ya Karabağ ya ölüm!
  • BaranBaran2 sa önce
    Admin başlığı düzeltin "ermenistanda pkk üssü" yazın. azerbeycan değil!! Admin yanlış yazmışsınız!
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK2 sa önce
    Doğru dürüst başlık atin
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