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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:03
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ve mevzilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Ateş sonrasında sivil yerleşim alanlarında maddi hasar oluşurken, Azerbaycan ordusundan Hüseyin Ekberli adlı asker de şehit düştü.

Açıklamada, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunularak, Ermenistan'ın provokasyonuna sert yanıt verileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:03
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