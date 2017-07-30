Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ve mevzilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Ateş sonrasında sivil yerleşim alanlarında maddi hasar oluşurken, Azerbaycan ordusundan Hüseyin Ekberli adlı asker de şehit düştü.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonuna sert yanıt verileceği bildirildi.

Kaynak: AA