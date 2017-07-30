Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:44
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ve mevzilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Ateş sonrasında sivil yerleşim alanlarında maddi hasar oluşurken, Azerbaycan ordusundan Hüseyin Ekberli adlı asker de şehit düştü.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonuna sert yanıt verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:44
  1. Azerbaycan
  2. Ermenistan
  • AYYILDIZAYYILDIZ1 sa önce
    ALLAH YARDIMCILARI OLSUN GARDAŞLARIMIN AMİNNEMUTLU KAFİRLEN SAVAŞTIKLARINA BANADA NASİPOLSA
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Maraş dondurmasının lezzeti sınırları aştı
  1. Maraş dondurmasının lezzeti sınırları..
  2. Demirlere sıkışan kediyi itfaiye..
  3. Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
  4. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
  5. 'Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor'
  6. Askeri araç devrildi: 4 yaralı
  7. Ankara'da kaçak parfüm operasyonu
  8. Yatır sanıyorlar! Ama...
  9. O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var
  10. Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı
  11. Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
  12. Palet fabrikasında korkutan yangın
  13. 40 hektar ormanlık alan yandı
  14. Demircan: Sağlıkta ikinci dönüşüm..
  15. Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi:..
  16. Antalya’ya turist akını
  17. 204 şişe sahte içki ele geçirildi
  18. Beşiktaş'tan yüzyılın bombası..
  19. 78 kilo eroin ele geçirildi
  20. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi