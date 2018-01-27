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Ermenilerin arşiv korkusu

ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, "Ermeniler, arşivlerine kimsenin bakmasına izin vermiyor, saklıyorlar." dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 01:41
Ermenilerin arşiv korkusu

ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, "Ermeniler, arşivlerine kimsenin bakmasına izin vermiyor, saklıyorlar. Türkler, Osmanlı arşivlerini, askeri arşivlerini açtılar. Türkler, herkese arşivlerini gösteriyor, hatta Ermeniler bile gelip bu arşivlerden faydalanıyor" dedi.

"Ölüm ve Sürgün" kitabının da yazarı olan Lousville Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. McCarthy, 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ermenilerin ülkelerindeki, Amerika'da konuyla ilgili Boston'daki arşivleri de açmayı reddettiğini aktaran McCarthy, bazı tarihçilerin Kudüs'te de arşivlerin bulunduğunu söylediğini ancak kendisinin bunlara bakmasına izin verilmediğini söyledi.

McCharty, “Biri gelip, ‘Ermeni soykırımı’ diye bir şeyin olmadığını görebilir, hatta belki ‘Türkleri öldürün’ şeklinde emirler görülebilir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 01:41
  1. Justin McCarthy
  2. sözde Ermeni soykırımı
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