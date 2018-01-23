Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ermeni Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti.

23 Ocak 2018 Salı 07:54
Ermeni Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabil etsin."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 07:54
  1. Türkiye Ermenileri Patrikliği
  2. asker
  3. Mehmetçik
  4. Afrin
  5. dua
  • KemalKemal22 dk önce
    Eksik olsun onların duasi
  • ÜmitÜmit38 dk önce
    İçimizde operasyonun başarılı olmasını istemeyenler var bunlar kim acaba.
  • İbrahimİbrahim38 dk önce
    Hıristiyan dersin, düşman dersin, ama onlar bile üzerinde yaşadıkları, niğmetlendikleri topraklara sahip çıkıp, dua ediyorlar.İçimizde ki ne idüğü belli olmayan vatan hainleri ise bu insanlar kadar bile olamadılar.Yazıklar olsun bu vatan haini tasmalı köpeklere.
  • Öğretmen Öğretmen 39 dk önce
    Yeri göğü ve tüm kainatı yaratan Allah'a inanıyorlarsa,önce şirki terketip(baba-ogul-kutsal ruh) koşulsuz ve ortaksız tek olan Allah'a iman etsinler...Yani İslâma dahil olsunlar..."Ayrıca bunu haber yaparak Hıristiyanlığın reklamını yapmaya gerek yok"
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ünlülerin diyetisyenine şok soruşturma!
  1. Ünlülerin diyetisyenine şok soruşturma!
  2. Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi öldürü
  3. Meteoroloji uzmanlarından inanılmaz..
  4. Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD..
  5. İstanbullular dikkat! iptal edildi
  6. Ankara'da 5 milyon dolar sahte para..
  7. Başkomutan harekat merkezine bağlandı
  8. İstanbul'da eş zamanlı operasyon
  9. Almanya’da terör örgütü yandaşları..
  10. Zeytin Dalı harekatının ilk şehit..
  11. İstikamet Kızıl Elma diyen askerin..
  12. FETÖ'cülerin hedefiydi, şimdi harekatı..
  13. İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
  14. Zeytin dalı operasyonu nasıl planlandı?
  15. Amerika'nın füzelerinin çöp eden milli..
  16. İstanbul Beyoğlu'nda eş zamanlı..
  17. Türkiye'den ABD'li Bakan'a sert yanıt:..
  18. Ermeni Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua
  19. Türkiye'ye bir destek daha geldi!..
  20. ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler..
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
Yeni başkan geldi! Terim istifa...
Yeni başkan geldi! Terim istifa...
ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...
ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...