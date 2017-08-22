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Ermeni Kıbrıs gazisi için kilisede tören düzenledi!

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler için, Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İşler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda kiliseye getirildi

22 Ağustos 2017 Salı 16:24
Ermeni Kıbrıs gazisi için kilisede tören düzenledi!

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran  İşler için, Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Kumkapı semtindeki Meryem Ana Ermeni Kilisesi'ndeki törene, vefat eden  Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler'in (64) eşi Maryam, oğulları Aliksan, Arda,  Sevan İşler, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Türkiye  Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Ermenileri Patrikhanesinden din adamları  ve İşler'in yakınları katıldı.

Kıbrıs gazisi İşler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kiliseye askerlerin  omzunda getirildi. Kilise içine yerleştirilen tabutun başında tören başlayana  kadar askerler nöbet tuttu. Muharip Gaziler Derneği üyeleri de törenden önce  tabutun başına gelerek selam durdu. Bazı gaziler ise İşler'in tabutunun başında  Fatiha okudu.

Başpiskopos Karekin Bekçiyan'ın başkanlığındaki töreni yöneten rahip  Mağakya Beskisizyan, 1979 yılından bu yana İstanbul'da yaşayan Mihran İşler'in  kuyumculuk sektöründe büyük başarılara imza attığını, Kapalı Çarşı'da sevilen ve  bilinen bir kişi olduğunu söyledi.

Beskisizyan, gazilerin milletin onuru olduğunu belirterek, onları bu  dünyadan uğurlarken hüzünlendiklerini ancak gazilerin bir onur ve şeref  taşıdıklarını da bildiklerini kaydetti.

Gazilerin gelecek nesiller için savaştığının altını çizen Beskisizyan,  şöyle konuştu:

"Hiçbir gazi veya şehit aramızdan ayrılmaz. Kendileri Göksel  krallığın, yani cennetin makamında en güzel yerlere yerleştirilir. Tanrımızdan  duamız odur ki melekleri tarafından ona güzel ve doğru yolda öncülük etsin. Bu  acı günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerine de burada bulunduklarından  dolayı şahsım, kilisem ve ailesi adına teşekkürü borç biliyoruz. İyi ki varsınız,  iyi ki bu acı günümüzde bizim acımızı dindiriyorsunuz. Rabbimiz her zaman düz  yolda, doğru yolda sizlere öncülük etsin. Bizler sizlerin desteğiyle bu ülkede  refah içindeyiz, huzur içindeyiz. Bu vesileyle her zaman yanınızda olduğumuzu  belirtmek isteriz."

Cenaze töreninin ardından İşler'in tabutu yeniden askerlerin omuzuna  alınarak cenaze aracına konuldu. İşler'in cenazesi, törenin ardından toprağa  verilmek üzere Balıklı Ermeni Mezarlığına götürüldü.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler'in amcası da olan, Sivas doğumlu Mihran İşler kuyumculuk işiyle uğraşıyordu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:24
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