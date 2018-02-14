'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'

Geçen yıl Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma kapsamında deşifre edilen FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında yer alan ve haklarında açılan dava devam eden Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ile Sezgin Ateş'in soruşturma sürecindeki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

Tutuklu sanıkların deşifre edilen telefon görüşmeleri ile mahkeme ve soruşturma aşamasında elde edilenlere göre, darbe girişiminden sonra örgüt tarafından belirlenen konularla ilgili sosyal medya üzerinden sürekli paylaşım yapılması talimatı verildi. Paylaşımlara gelecek tepkilere göre de FETÖ'nün bu konularda hamleler yapması planlandı.

Başarısız darbe girişiminin ardından çalışmalarına devam eden örgüt içinde yapılması gerekenler de tartışıldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla, örgüt üyelerinin diri tutulması, itirafçıların da önlenmesi amaçlandı.

Öte yandan kurulan ekip, FETÖ aleyhine söylemlerde bulunanları da takibe aldı.

"YUNAN BATIDAN GİRSE NE GÜZEL OLUR"

Telefon görüşmeleriyle, FETÖ'nün kirli yüzü deşifre edildi. Sosyal medya ekibinin konuşmalarındaki, "Çoluk çocuk demeden öldürülecekler var, hamileler de var, hiç fark etmez. İşkence yapacaksın bunlara. Toplu katliam yapacaksın." ifadeleri de örgüt üyelerinin topluma yönelik düşünceleri arasında yer aldı.

FETÖ mensuplarının görüşmelerinde geçen "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da Ardahan'dan girse ne güzel olur." söylemiyle, örgütün çirkin beklentisi gün yüzüne çıktı.

Örgüt üyeleri, telefon konuşmalarında tanınmamak için yapılması gerekenleri de tartıştı. Bir görüşmede, "Kırıt, travesti kılığına gir." denilerek kılık değiştirilmesi yönünde fikirler paylaşıldı.

Sosyal medya ekibi içerisinde yer alan Çapat, örgüt lehine darbe girişimi öncesi ve sonrasında paylaşımlar yaptı. Kendisini MİT personeli olarak tanıtan Çapat, darbe girişiminden bir gün önce sosyal medya hesabından "Bir şafak vakti her şeyin tersine döndüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu ülkeyi kuranlar apoletsiz subaylardır." mesajını paylaştı.

Çapat, geçen yıl eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde, "Sağlam bir vuruş yapılacak." ifadesini kullandı.

Tutuklu Çapat, sanıklardan Özsoy'la aynı dönemde yaptığı görüşmede ise örgütün sosyal medya ile ilgili talimatlarını iletti. Görüşmede, belirlenen konuların sosyal medyada sıkça paylaşılması gerektiği belirtilerek örgütün hedeflerinin gelecek tepkilere göre belirleneceği aktarıldı.

"DEVİR DÖNDÜĞÜNDE İŞLEM YAPALIM"

Darbeci askerlerden "şehit" diye bahseden, sosyal medya hesabı üzerinden darbe girişimine yönelik "tiyatro" paylaşımında bulunan sanıklardan Taner Özsoy ise yaptığı bir görüşmede kendisinin NATO ve CIA tarafından korunduğunu ileri sürdü.

Özsoy, sanık Arda Sözen'in örgüt aleyhine söylemlerde bulunduğunu belirttiği bir kişiyle ilgili, "Not al onun adını, yarın bir gün devir döndüğünde işlem yapalım hemen." ifadelerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E "DEHA" BENZETMESİ

Sanıklardan Süleyman Ünver ise diğer zanlılarla yaptığı telefon görüşmelerinde, FETÖ'ye karşı duran herkesi öldüreceğini, hükümetin birtakım oluşumlar tarafından yıkılacağını iddia etti.

FETÖ elebaşı Gülen hakkında "deha" benzetmesi yapan sanık Ünver, FETÖ tutuklularını "rehine" olarak nitelendirdi.

Sanık Ünver, başka bir görüşmesinde, "Türkiye bitti. Bak bu NATO, ABD uçakları Türkiye'ye bomba yağdırsa şaşırma." ifadesini kullandı.

Sanık Halit Kaan Bayram ise görüşmelerinde, FETÖ elebaşı Gülen'in bazı şeylerin olacağını önceden tahmin ettiğini, Gülen'in çeşitli planlar yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

İlahiyat fakültesi öğrencisi Arda Sözen de sosyal medya ekibindeki diğer sanıklarla gerçekleştirdiği telefon konuşmalarında, FETÖ aleyhine hareket eden, söylemlerde bulunan akademisyenleri anlattı.

Sanık Sezgin Ateş, deşifre edilen konuşmalarında, FETÖ aleyhindekilerin öldürülmesi gerektiğini söyledi.