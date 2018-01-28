Erman Toroğlu:Sahada 3 korkak vardı, birisi hakem...

Ben çalışma hayatımda şöyle bir saydım 6 yerden atılmışım, hep kariyerim boyunca risk aldım. Beni tehdit ettiler, vurmaya dövmeye geldiler, inandığımı söyledim hep sivriydim ve hayatım boyuncu hiç eşşeğin kuyruğu gibi davranmadım.Ben burada yorum yapıyorum, beni izleyenlerin %35'i ne diyeceğimi merak ettikleri için seyrediyor, %35'i ise takdir ediyor geri kalan ise küfür etmek için seyrediyor.Bu maça bakıyorum, korkak 2 hoca ve korkak 1 hakem var.Geçmişte bir Trabzonspor - Beşiktaş maçı yönettim bir düdük çaldım maç yarım kaldı çıktım gittim ben doğruyu yaptım ve Beşiktaş şampiyon oldu. O maçta da Galatasaray, Trabzonspor'a teşvik primi yollamıştı. Yani hep risk aldım ben, ama bu hocalar korkuyorl

Kaynak:aspor