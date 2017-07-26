Erman Toroğlu'ndan Terim'in istifası sonrası olay açıklama

Fatih Terim'in milli takımdaki görevinden ayrılmasının ardından eski hakem Erman Toroğlu, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Erman Toroğlu, Fatih Terim'in TFF ile anlaşarak yollarını ayırmadığını, Terim'in milli takımdan kovulduğunu iddia etti.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Beklediğim bir olaydı. Yeni değil bu olay. Milli takımda prim olayları, Fatih Terim’in damadının menajerlik şirketinde çalışması ve Arda Turan ile olaylar etken oldu. Ben kestirmeden söyleyeyim, dolandırmadan söyleyeyim dört sıra önde Fatih Terim oturuyor ve Arda iki metre ötede ona söz söylüyor. Bunu Fatih Terim’in duymama şansı yok. TFF başkanın eksiği var. Hem gazetesindeki çalışana sahip çıkmıyor, hem teknik direktöre sahip çıkmıyor.

'FATİH TERİM GİTMEDİ, YOLLADILAR'

Federasyon başkanı hallet dediler ama halleti anca Fatih Terim’i yolladılar. Bence Fatih Terim gitmedi yolladılar ama Fatih Terim’de çok hatalı işler yaptı. Önce oyuncuları ve Arda’yı kadroya almadı ve ben bu işe devam edeceğim dedi ama geri aldı. Sonra içime sinmedi dedi ama içine sinmediği işi yaparsa böyle olur.

'ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞKAN ARASINDA SORUNLAR VAR'

Birçok konu konuşuldu. Şenol güneş Milli takım konusu ne zaman arttı, ardından sözleşme yeniledi ve en büyük başkan diye başladı ama milli takımı kovalıyordu. Şenol Güneş ile başkan arasında hala sıkıntılar var. Bu işler o kadar kolay işler değil.

Çok net olarak Futbol Federasyonunu olarak gönderdiler. Son yaptığı olay bardağı taşıran son damla oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim bazı siyasilerde bu işe karıştı.

'FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ DEVAM ETMEZ'

Bu saatten sonra Futbol Direktörlüğü unvanı devam etmez. Çünkü bu pozisyonu bana kimse anlamadı. Sözü nerede başlar, nerede biter? Futbolu kim idare edecektir. Çocuk ilk baştan sakat doğdu.

Bir yönetim teknik adamı için biz onun arkasındayız derse o adam gitmiştir. Bu iş bitecektir. Teknik direktörü yanında duracaklar. Tudor zaten gidici. Tudor yani Sneijder’i göndermek için görevlendirilmiş adam. Mecazi anlamda kiralık katildi.

'ARDA TURAN GERİ DÖNMELİ'

Arda Turan geri gelmeli. Milli Takım kaptanı ve teknik direktörü bu duruma düştüyse geri dönmeliler. Ben kabul etmiyorum. İkisi de olmasın çünkü insanları bıktırdılar.