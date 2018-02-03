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Erman Toroğlu'ndan bomba yorum: Şenol Güneş dalga mı geçiyor?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu Bursaspor Beşiktaş karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:03
Erman Toroğlu'ndan bomba yorum: Şenol Güneş dalga mı geçiyor?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu karşılaşmaya değerlendirdi. Toroğlu, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'i topa tuttu. 

İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri: 

Şenol Güneş'in ne dediğini dinlemedim. Şunları söyleyecek, Bugün galip de gelebilirdik, mağlup de olabilirdik. Hava güneşli değildi, zemin bozuktu, ay da yarım aydı. Anlatacak da anlatacak abi... Ne anlatacağını anlamıyorum. Şenol'u hadi neyse biraz anlıyorum ama; Aykut'u mesela hiç anlamıyorum.

Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamıyor. Dalga mı geçiyor bu Şenol hoca. Bursa uyanamadı. Love, Negredo, Mustafa Pektemek, Talisca, Oğuzhan, Quaresma... Son dakikalarda böyle oynadı. Topa bas 2 top yap gol pozisyonu... Biraz akıllı oynasalar perişan ederlerdi.

Bursa 90 dakika Beşiktaş'a göre çok daha mantıklı, düzgün oynadı. Helal olsun Bursa'ya, iyi mücadele ettiler. Beşiktaş gitmiyor. Beşiktaş'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nden gruplar çıkması kötülük oldu. Gelecek için. Bu sene Beşiktaş şampiyon olamazsa, gelecek sene deformasyona uğrar. Şenol Güneş gider, takım sağlanır. Dünyayı gezdim 3 defa dedim başkan, Mitroviç'i aldı geldi. Bu sefer Alanya'dan santrfor aldılar.

Ben başkanın yerinde olsam kulüpler birliği başkanı olmazdım. Bu bir elini arkaya bağlamak demek. Dursun Özbek için de aynısını söyledim bakın nereye gitti. Avantaj değil. Yarın Fener her şeyde cazgırlık yapacak. Cephe var karşında. Fenerbahçe diyor ki, TV'de hep Beşiktaşlılar çalışıyor. TFF Başkanı Beşiktaşlı. Etkin yerlerde hep Beşiktaşlılar var.. Ters hedef olunca Fener vurunca tutturuyor.

Beşiktaş Bayern Münih'e elenip lige dönerse çok daha kötü olur durum. Birçok oyuncu kafa olarak bırakır.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:03
  1. Erman Toroğlu
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş

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