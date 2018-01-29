Erman Toroğlu: O golü atamayacaksan Fener'de oynama

"O POZİSYONU GOL YAPAMAYACAKSAN FENER'DE OYNAMA"

İsmail Köybaşı'nın pozisyonunda biraz top tekniği olan adam golü yapar. Top sol ayağına geldi, sol ayaklı futbolcu öyle istop etmez! ilk pozisyonda en yakın Trabzonlu ile arasındaki mesafe 5 metreydi. Topu ayağından açınca defans geldi. O pozisyonu gol yapamayacaksan Fener'de oynamayacaksın.

Yusuf oynayamıyor. Abdülkadir de bir şey yapamıyor. Trabzonspor orta sahada hiçbir şey yapmıyor. İlerideki 2 adama kızamazsın. Bu maçta oynatmayacaksan Sosa'yı neden aldınız. Ben Rıza'nın yerinde olsam devre arasında Sosa'yı alırım. Kötü mü veya sakat mı değil. O zaman Sosa'ya o parayı neden verdiniz?

Fenerbahçeli oyuncular iyi yardımlaşarak Valbuena'nın açığını kapattılar. Dikkat edin Fener'de oyundan düşen futbolcu yok. Şu andaki görüntüye göre maçı Fenerbahçe götürür. Maç böyle giderse Fenerbahçe maçı bir yerde kapatır. Trabzon aldığı her topu rakibe verdi.

Teknik adamların ikisi de korkak. İkisi de birbirinden korkuyor. İki kötünün daha iyisi Fenerbahçe. Oyuncu değişiklikleriyle işin rengi değişebilir.

İki teknik adam da sınıfta kaldılar. Böyle futbol kalmadı. Trabzonspor dediğin takım çatur çutur girecek basacak mağlup olursa olacak. Bu takım helva gibi.

Fener 1 puan bırakırsa çok üzülür. Daha zor maçları var. Bir daha böyle kötü bir Trabzon'u karşılarında bulamazlar.

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