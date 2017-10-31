Erman Toroğlu: Hasan Ali'nin kaptan olduğu yerde...

Erman Toroğlu'nun maçın ardından yaptığı flaş açıklamalar:

"HASAN ALİ'NİN KAPTAN OLDUĞU YERDE..."

Hasan Ali'nin kaptan olduğu yerde bu sonuçların anormal olduğunu düşünmüyorum. 4 büyükler sahaya çıktığında, takım kaptanını çok daha farklı futbolcular olacak diye düşünüyorum. Karakterli adam. Hasan Ali'yi hiç tanımam, pırıl pırıl da çocuktur ama.

"HAKEM ÇAKAL"

Maçı dikkatle izliyorum. Aynı pozisyonu çalıyor gidiyor, çalmıyor etmiyor. Daha ağırını oynatıyor, daha hafifini oynatmıyor. Skor neyse, ona göre düdük çalıyor. Akıllı bir adam. Topu biliyor ama çok çakal.

"BEN FENERBAHÇE'YİM YA!"

Fenerbahçe 3-1 önde. Ben Fenerbahçe'yim ya. Bu skoru yakalamışın. 4-1, 5-1 yaparım. 4-2, 5-2 biter. Teknik Direktörleri sorumlu tutarım ben arkadaş. Ben şunu hissederim. Sahadaki oyuncum ne yapıyor, ona bakarım. Nasıl tepki koyuyor onab akarım. Şimdi Kayseri'yi görüyorum. Futbolcuları tepkili oynuyor. Teknik Direktör de, oyuncular da tepkili. Isırıyorlar resmen. Fenerbahçe bunu yapamıyor.

"ÖNCE HAKEM DEĞİL, ÖNCE BEN!"

Ben büyük takımım, ne dersen de büyük takımım. Hakem düdük çalarken lan acaba der. İstanbul'da oynuyorsun. Kusura bakmayın abi. Bu şunu gösteriyor. Seyirci inanmıyor Fenerbahçe'ye. Dün Galatasaray mağlup olmuş. Her şey olur. Ben Fenerbahçe seyircisi olsam 40 bin kişi bangır bangır inletirim. Fenerli inanmıyor takımına.