Erman Toroğlu: Böyle giderse Başakşehir 4. sırada bile olamaz

Eski futbolcu ve hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Başakşehir maçını A SPOR ekranlarında değerlendirdi. Başakşehir'in etkisiz oynadığını düşünen Toroğlu, Abdullah Avcı ve Başakşehir'i eleştirirken, '' Bu kadar kötü bir Başakşehir beklemiyordum. Herkeste eksik var. Olabiliyor. Başakşehir’i gerçekten tuhaf gördüm, şu Başakşehir’e şampiyonluk adayım demiyorum. Başakşehir fazla havaya girmiş. Abdullah Avcı da havaya girmiş ki böyle olmuş'' ifadelerini kullandı.



'Çatır çatır koşacaksın, adamı kalçadan ısıracaksın'



Bu Başakşehir’i uzun zamandır seyretmiyorum. “Büyük takımlar potaya girerse, Başakşehir şampiyon olur” diyordum. Bende de bazı hatalar var. Ben yorumcuysam ben de işimi eksik yapıyorum diyebilirim. 9 tane maçı oturacağım ve izleyeceğim. O da zor. Bu Başakşehir var ya, yolunu şaşırmış. O benim dediğim Başakşehir değil. Bu Başakşehir, ayak dışı, ayak üstü oynayan bir hale gelmiş. Pardon da, oynadığın takım Fenerbahçe. Fenerbahçeli topçu bunu yapmıyor. Öyle bir şey kalmadı. Çatır çatır koşacaksın, adamı kalçadan ısıracaksın. Bu Başakşehir laleşehir falan olmuş. Bunlardan bir halt olmaz. Böyle giderse 7-8 hafta sonra küçükler de bunları yamultur.



'Arda top alacak, çalım atacak, dönecek…'



Biz büyük takımız diyor Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş… Sen en az rakip kadar koşacaksın. Başakşehir, kendini Real Madrid, Barcelona zannetmeye başlamış. Barcelona’dan adam aldılar. O adamın ayağına top verirsen seni bozar. Bunları söylediğim zaman kızıyorlar. Sen Barcelona’dan aldığın adama da dikkat edeceksin. İlk 45 dakikada Arda bu takımı bozdu. Bunlar hızlı top oynayan takım. Arda top alacak, çalım atacak, dönecek… Bu öyle bir takım değil ki. Çat çat oynayan bir takımdı.

'Başakşehir ve Abdullah Avcı fazla havaya girmiş'



Fenerbahçe ilk yarı durumu 3-0 yapardı. Fenerbahçe doğru oynuyor ve ukalalık yapmıyor. Fenerbahçeli futbolcuların ayağı yere basıyor. Muazzam top oynamıyorlar ama gereğini yapıyorlar. Ukalalık yapmıyorlar. Başakşehir eğer böyle devam ederse dördüncü falan da olamaz. Başakşehir futbol oynadığını zannediyor. Kendilerini tatmin ediyorlar. Ben Başakşehir’i ilk defa böyle gördüm. Şu anda takım değil. Takım olarak oynamıyorlar. Bunlarda bir durum var. Bu kadar kötü bir Başakşehir beklemiyordum. Herkeste eksik var. Olabiliyor. Başakşehir’i gerçekten tuhaf gördüm. Bunlar, bazı şeylerin önlemini almazlarsa işleri zor. Çok net söylüyorum. Ben bunu koklarım. Başakşehir’in kötü oynadığını gördüm, ama bugün bir tuhaflık var. Hiç böyle görmedim. Bana Başakşehir hiç keyif vermedi, beni üzdü, beni tehlikeye doğru götürdü. Şu Başakşehir’e şampiyonluk adayım demiyorum. Başakşehir fazla havaya girmiş. Başakşehir aşağıdan geldiler. Bir sistem takımı kurdular. Başakşehir'in diğer maçlarını çok seyretmedim. Bu akşam şunu gördüm. Fenerbahçe takımı çıktı, Fenerbahçe gibi oynamadı. Fenerbahçe yardımlaşarak, sahada mesafeyi 30-35 metre arasında tutarak oynadı. Başakşehir ne yaptığını ben anlamadım. Fenerbahçe haddini bilerek oynadı ama böyle giderse Başakşehir 4. sırada bile olamaz. Abdullah Avcı da havaya girmiş ki böyle olmuş."



'Arda Turan el freni'



Arda Turan el freni. Arda alıyor, dönüyor. Başakşehir tık tık giden bir takımdı, Arda alıyor sürekli topla oynuyor. Fenerbahçe hiç ukalalık yapmadı. Başakşehir dua etsin 5'lik olmadıklarına. İnşallah ders alırlar. Bu takımı Arda - Emre bozarsa yönetimin ve teknik adamın hatasıdır