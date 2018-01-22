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Erman Toroğlu: Beşiktaş iyi değil

Spor yorumcusu Erman Toroğlu Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
Erman Toroğlu: Beşiktaş iyi değil

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalyaspor deplasmanıyla başlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Charles'in şok golüyle 1-0 geriye düşen Siyah-Beyazlılar, Talisca'nın 30 ve 53. dakikalarda attığı golle 3 puana ulaştı ve sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, mücadele ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları:

"Antalyaspor, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkamazsa sıkıntı yaşar. Aslında ortam müsait, Oğuzhan'ı adını duydun mu maçta? orta saha bomboş, Antalyaspor top yapıyor gibi görünüyor ama arkaya gidemiyor."

"Beşiktaş dua etsin Kayserispor'la falan oynamıyor. Kayserispor'la oynasalardı, duman olurlardı."

"Beşiktaş orta sahada yine aynı Beşiktaş. Siyah Beyazlılar'ın çok üstlerine gidiyor."

"Beşiktaş takımı böyle giderse işi çok zor. Teknik olarak baktığın zaman olay çok net görünüyor. Beşiktaş'ta kopukluklar var. Böyle giderse işleri zor. Beşiktaş'ta bir şeyler eksiliyor. Giderek eksiliyor. Beşiktaş iyi değil.''

"Beşiktaş şeye benziyor, akordu bozuk orkestralar var ya... Yani keyif vermiyor. Eski Beşiktaş değil. Ben üzülüyorum."

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  1. Erman Toroğlu
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