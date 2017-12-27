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Erken yaşta oluşan yüksek tansiyona dikkat

40 yaş üstünde görülen hipertansiyon, 'esansiyel hipertansiyon' adını alır. Erken yaşta oluşan hipertansiyon ciddi tehlikelere neden oluyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:22
Erken yaşta oluşan yüksek tansiyona dikkat

Hipertansiyon, yani kan basıncı yüksekliği genelde genetik ve 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hastalıktır.Okan Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu Yalçın, erken yaşta hipertansiyonun tehlikesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Erken yaş tansiyonu

40 yaş üstünde görülen hipertansiyon, 'esansiyel hipertansiyon' adını alır. Sebebi, damarlarda direnç artışı, kalbin artan damar direncine karşı yüksek basınçla verdiği yanıttır. Bir başka anlamda damar sertliği de denebilir. Bu hastalar ilaç tedavisi alırlar. Kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, dolayısıyla beslenmenin düzenlenip egzersiz yapılması da önemlidir.

Ancak bir grup hasta daha erken yaşlarda hipertansiyonla karşı karşıya kalabilir. Bu, önemsenmesi gereken bir durumdur. Mutlaka altında yatabilecek nedenler araştırılmalıdır. Sekonder hipertansiyon da denen bu durum için en sık rastlanan nedenler böbrek kökenli ve hormonsaldır.

Böbreklerin enfeksiyonları, taşları, böbrek damar hastalıkları, böbrek üstü bezi hormonlarının anormal çalışması, tiroid bezi bozuklukları gibi pek çok sebep olabildiği gibi, çağımızın hastalığı olan metabolik sendrom sebepler arasındadır. Metabolik sendrom, şişmanlık, diyabet veya ona meyil yaratan sendromlar, ürik asit yüksekliği, trigliserid yüksekliği, HDL (iyi kolesterol) düşüklüğü, hipertansiyon gibi durumlardan en az 3'ünün bulunmasıdır. Gebelikte çıkan ve doğum sonrası süren hipertansiyonlar da kadınlarda görülmektedir. 

Düzenli ilaç kullanımı şart

Sekonder hipertansiyonda sebebe yönelik tedavi yapılır. Eğer yeterli olmazsa ilaç tedavisine başlanır. İlaçlar genelde ömür boyu kullanılır. İlaçların düzensiz kullanımı, tansiyonun ani yükselmesi, hatta beyin kanamasına dahi yol açabilecek ciddi komplikasyonlara yol açar. 

Uzun vadede böbrek, göz gibi organların bozulması söz konusu olur. Kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, kalp krizini kolaylaştırma gibi sonuçlar ortaya çıkar. Sağlıklı beslenme ve egzersiz, sebep her ne olursa olsun tedavinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:22
  1. hipertansiyon
  2. yüksek tansiyon
  3. erken yaşta yüksek tansiyon
  4. kan basıncı
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