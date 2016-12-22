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Cilt yaşlanması kaça ayrılır?

Cilt yaşlanması kronolojik ve dış etkenlere bağlı çevresel yaşlanma olarak ikiye ayrılır.

İç etkenlere bağlı kronolojik yaşlanma: Zamana bağlı olan yaşlanmadır. olan yaşlanmadır. Çevresel etkenler bu doğal sürecin hızlanmasına yol açmaktadır.

Dış etkenlere bağlı çevresel yaşlanma: Bu yaşlanma güneşin zararlı ışınları, sigara, kirli hava, rüzgar, mevsim geçişleri ve makyaj gibi dış faktörler sonucunda oluşur.

Erken yaşlanmanın sebepleri nelerdir?

- Güneş

- Yüz hareketleri

- Sigara

- Aynı pozisyonda uyuma

- Stres

- Uykusuzluk

- Alkol

- Kuru hava

Cilt yaşlanması nasıl önlenir?

Sigara içmeyin

Sigara cilde zarar vererek yaşlanmayı hızlandırmaktadır.

Güneşten korunun

Güneş cildi tahriş ederek derinin deforme olmasına yol açar. Bu nedenle aşırı sıcak havalarda dışarı çıkılmamalıdır.

Gölgelik yerlerde durun

Havanın sıcak olduğu saatlerde gölgelik alanlarda durulmalıdır. Bunun yanında şapka ve güneş gözlüğü gibi güneşten koruyan aksesurarlar kullanılmalıdır.

Bol su içilmeli

Günde 8 bardak su içilmesi genç kalmanın anahtarıdır.

Düzenli ve dengeli beslenin

Unlu mamüller, şekerli gıdalar ve fast food tarzı yiyeceklerden kaçınmalıdır.

C vitamini alın

Cildin genç kalmasını sağlayan vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir.

Cilt yaşlanmasına bitkisel çözümler!

Yöntem 1

Malzemeler

- 1 çorba kaşığı bal

- 1 adet yumurta akı

- 1 adet çiğ patates

Uygulanışı

Patatesin kabuklarını soyarak rendeden geçirin. Püre haline gelen patatese bal ve yumurta akı ilave edip karıştırın. Elde edilen karışımı cildinize sürüp 30 dakika bekleyin. Daha sonra cildinizi suyla yıkayıp temizleyin. Bu işlemi haftada 2 kere tekrar edin.

Yöntem 2

Malzemeler

- 2 çorba kaşığı bal

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 adet muz

Uygulanışı

Muzu çatalla ezdikten sonra yoğurt ve bal ilave edip karıştırın. Elde edilen karışımı cildinizin tamamına sürün. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol su ile temizleyin. Bu işemi haftada 2 kez tekrar edin.

Yöntem 3

Malzemeler

- 1 çay kaşığı un

- 1 çay kaşığı zeytinyağı

- 1 adet yumurta akı

- 2 yemek kaşığı pekmez

- 250 gram bezelye

Uygulanışı

Bezelyeleri ezin ve pekmez ilave edip karıştırın. Daha sonra içerisine un, zeytinyağı ile yumurta akını ekleyerek yeniden karıştırın. Elde edilen karışımı cidinize sürüp yarım saat bekleyin. Sürenin dolmasının ardından cildinizi bol su ile yıkayıp temizleyin. Bu işlemi 2 günde 1 gece yatmadan önce uygulayın.