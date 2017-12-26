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Erken rezervasyonlarda yüzde 40 artış

Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış olduğu kaydedildi.

26 Aralık 2017 Salı 13:07
Erken rezervasyonlarda yüzde 40 artış

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Erken rezervasyon kampanyalarının Almanya’da tüm hızıyla devam ettiğini, şu anda verilerin 2018 yılında Alman turist sayısında ciddi artışa işaret ettiğini söyledi. Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış olduğunu belirten Baraner, en çok satışın Side, Lara, Belek, Dalaman, Bodrum, Alanya, Kemer ve Kuşadası’ndaki tesislere yönelik yapıldığını anlattı. 

Baraner, “Özellikle çocuklu aileler ne oda kalitesi, ne de hizmet kalitesi olarak diğer ülkelerde aradıklarını bulamadılar. Çocuklar mutsuz oldu, aileler kavga etti, üstelik daha çok para ödediler. Türkiye’ye dönüşteki bir diğer etken, güvenlik sorunu kaygısının ortadan kalkması ve siyasi gerginliklerin azalması. Türk turizmini, neredeyse 100 bin kişi sırtında taşıyor. 100 bin insan bu yıl çok koşturdu. Bu yıl hem TÜRSAB hem TÜROFED yabancı piyasalarda çok daha aktif oldular. Özellikle Almanya’da 10 bin seyahat satış bürosunu birebir takibe aldık. Bunların temsilcileriyle konuştuk, ‘Turizmle siyaseti karıştırmayın, ikisi farklı şeyler’ dedik. ‘Türkiye’de 10 milyon insan turizmden ekmek yiyor, bu bir halk sanayisidir’ dedik. Bunların hepsi şu anda neticelerini gösteriyor.”

 KAYIP 2018’DE TELAFİ EDİLECEK 

Turizmde ibrenin yine dostluğa döndüğünü kaydeden Baraner, “Bizim amacımız Türk turizm kurumları olarak turizmi siyasetin dışında tutmak. Ailelerin, sporcuların, yaşlıların, gençlerin, kültür sevenlerin mutluluğuna destek olmak” diye konuştu. 

Alman ziyaretçi sayısının bu yıl geçen yıla göre düşüş gösterdiğini fakat 2018’de bunun tamamen telafi edileceğini belirten Baraner, şöyle devam etti: 

“Almanya ve Rusya bizim en güçlü pazarlarımız. Rusya ve Almanya pazarlarını ilk sırada tutup turizmi 90 ülkeye yayacağız. Oteli doldurmak yetmiyor, hem dolduracaksınız hem de kültürlere göre dengeleyeceksiniz. Kimse yüzde 100 kendi milletiyle tatil yapmak istemiyor. İnsanlar yeni insanlarla tanışmak istiyor. Eğer bir otel Avrupa’da, özellikle de Almanya’da çok iyi satılmıyorsa Ruslardan istediği fiyatı alamıyor. Ruslar çok Avrupalı varsa o oteli daha çok önemsiyor” diye konuştu. Baraner, 17-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya’dan bin seyahat acentesi yetkilisinin Antalya’da ağırlanacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:07
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