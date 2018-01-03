Erken rezervasyonla hedef 36 milyon turist

Turizm sektörü yeni yılda 36 milyon turist sayısı ile 2014 rakamlarını yakalamayı hedefliyor.

Turizmciler, 2018’in hem kayıpların telafi edileceği hem de yüksek rakamlara ulaşılacak bir yıl olmasını bekliyor. Sektör yetkilileri, yurtdışından gelen erken rezervasyon rakamları ışığında 2018 yılı turizm beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü açısından 2017 yılının iyi geçtiğini belirterek, 2018 yılı için şu değerlendirmelerde bulundu:“Turizmciler olarak 2018 yılı için daha yüksek bir beklenti içindeyiz. Şu an yurtdışından gelen erken rezervasyon satış rakamları bizi mutlu ediyor. Bu şekilde devam ederse kayıplarımızın telafi edildiği, arzu ettiğimiz rakamlara ulaştığımız son derece olumlu bir yıl olacak. 2018’de ana hedefimiz, 36 milyon turist sayılarına ulaşılan 2014 rakamlarını yakalamak olmalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır da son yıllarda turizmde ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekerek, “Bizler turizmde yükselmeyi yakalayabilmek için fiyatları yerlere kadar çektik. Gelecek yıl bu kayıpları toparlamamızın yanı sıra artık müşteri kalitesi ve memnuniyetini de yükseltmeye odaklanmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu ise “Yurt dışı rezervasyonlarında özellikle Avrupa destinasyonlarında artış, yüksek bir talep görüyoruz. Bu yıl otellerin geçen seneki kadar boş kalmayacağını öngörüyoruz” dedi.