Erken rezervasyon iştah kabarttı! Dolulukta hedefi tutturacaklar

Ağırlıklı olarak Antalya ve İzmir’de bulunan İslami otellere ilgi giderek artıyor.

Her sezon ilgi gören Bera Alanya’nın İşletme Müdürü Ersin Kiraz, geçmiş yıllardaki doluluk oranlarına göre 2018’den ümitli olduklarını açıkladı Yerli ve yabancı müşterilerine her yıl yenilerinin eklendiğini vurgulayan Kiraz, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

GURBETÇİ AKINI OLACAK

Otellerinin ailelere hitap ettiğini dile getiren Kiraz, “Bir yandan yerli konuklarımız öte yandan Avrupa’da hayatını idame ettiren gurbetçilerimiz ve Arap ailelerimiz tarafından da tercih ediliyoruz. Bu yılki rezervasyonlarda gurbetçilerimiz ellerini çabuk tutuyor. Geçmiş döneme göre bu gelişme sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.

YARIŞ KIZIŞIYOR

Kiraz, İslami otellerin 2018’de ortalama yüzde 3 ila 5 oranında büyüyeceği tahmininde bulunarak, “Ülkeler, alkollü ürünler bulundurmayan ve ailelere hitap eden tatil beldelerine müşteri çekmek için kıran kırana yarışıyor. Antalyamız’ın, ve Alanyamız’ın otelleri de bu yarışta iddialı” diye konuştu.

TERMAL OTELLER DE ÇITAYI YÜKSELTTİ

Kış döneminde termal alanlar ve kaplıcalara rağbet var. Rağbeti doğal bulan Oylat Kaplıcaları AŞ Satış Sorumlusu Özgür Yıldız, “Alkollü ürün satışı yapılmadığı, doğanın içinde bulunduğu için mekânımız gerek yerli konuklar gerek Arap aileleri tarafından beğeniliyor. Bu beğeni meyve veriyor. Bizim adımıza 2017 olumlu bir dönem oldu, 170 bin geceleme yapıldı. 2018’de bu rakamı yüzde 9 oranında arttıracağız” açıklamasında bulundu.

ERKEN REZERVASYON AVANTAJLI

Erken rezervasyonla otellerde indirimli fiyatlarla konaklamak mümkün. Tatilciler yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanmak için sıraya girdi. Bu sene 6 milyon turistin erken rezervasyonla tatile çıkacağı öngörülüyor.

TANITIM KAMPANYALARINA ÖNEM VERİLMELİ

Alanya’da hizmet veren Wome DeLuxe’ün İşletme Müdürü Yusuf Gerçeker ise otellerinden müşterilerinin memnun kaldığını vurguladı.

Gerek Katar’dan ve Kuveyt’ten gerekse Rusya ile Almanya’dan müşteri aldıklarına temas eden Gerçeker, şunları paylaştı: “Dünyada İslami otellerin büyüklüğü 120 milyar doları geçiyor. Ülkemiz tur operatörleri ve konaklama alanları ile buradan daha çok pay alabilir. Daha etkin tanıtım kampanyaları ile ülkemiz, illerimiz ve otellerimiz çekim alanı haline gelebilir. Yeter ki adımlar atılsın, girişimlerde bulunulsun.” Gerçeker, otellerine yaz döneminde talep yağdığını sözlerine ekledi.

YAZ DÖNEMİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95

Adenya Satış Müdürü Levent Keleş de, bahar ve yaz aylarında otellerine akın olduğunu kaydetti. Keleş, 2017 yaz döneminde yüzde 95 doluluk oranını yakaladıklarını belirtti. Keleş, İslami otellerin 2018 itibari ile ortalama doluluk oranlarının yüzde 80’i geçeceğini, yüzde 90’a dayanacağını öngördü.