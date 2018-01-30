Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erken rezervasyon iştah kabarttı! Dolulukta hedefi tutturacaklar

Müşteri adedini devamlı artıran İslami oteller, tanıtım kampanyalarına odaklanarak, bu yılki doluluk oranlarını yüzde 90’a taşımayı hedefliyor.

30 Ocak 2018 Salı 09:32
Erken rezervasyon iştah kabarttı! Dolulukta hedefi tutturacaklar

Ağırlıklı olarak Antalya ve İzmir’de bulunan İslami otellere ilgi giderek artıyor. 

Her sezon ilgi gören Bera Alanya’nın İşletme Müdürü Ersin Kiraz, geçmiş yıllardaki doluluk oranlarına göre 2018’den ümitli olduklarını açıkladı Yerli ve yabancı müşterilerine her yıl yenilerinin eklendiğini vurgulayan Kiraz, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

GURBETÇİ AKINI OLACAK

Otellerinin ailelere hitap ettiğini dile getiren Kiraz, “Bir yandan yerli konuklarımız öte yandan Avrupa’da hayatını idame ettiren gurbetçilerimiz ve Arap ailelerimiz tarafından da tercih ediliyoruz. Bu yılki rezervasyonlarda gurbetçilerimiz ellerini çabuk tutuyor. Geçmiş döneme göre bu gelişme sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.

YARIŞ KIZIŞIYOR

Kiraz, İslami otellerin 2018’de ortalama yüzde 3 ila 5 oranında büyüyeceği tahmininde bulunarak, “Ülkeler, alkollü ürünler bulundurmayan ve ailelere hitap eden tatil beldelerine müşteri çekmek için kıran kırana yarışıyor. Antalyamız’ın, ve Alanyamız’ın otelleri de bu yarışta iddialı” diye konuştu.

TERMAL OTELLER DE ÇITAYI YÜKSELTTİ

Kış döneminde termal alanlar ve kaplıcalara rağbet var. Rağbeti doğal bulan Oylat Kaplıcaları AŞ Satış Sorumlusu Özgür Yıldız, “Alkollü ürün satışı yapılmadığı, doğanın içinde bulunduğu için mekânımız gerek yerli konuklar gerek Arap aileleri tarafından beğeniliyor. Bu beğeni meyve veriyor. Bizim adımıza 2017 olumlu bir dönem oldu, 170 bin geceleme yapıldı. 2018’de bu rakamı yüzde 9 oranında arttıracağız” açıklamasında bulundu.

ERKEN REZERVASYON AVANTAJLI

Erken rezervasyonla otellerde indirimli fiyatlarla konaklamak mümkün. Tatilciler yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanmak için sıraya girdi. Bu sene 6 milyon turistin erken rezervasyonla tatile çıkacağı öngörülüyor.

TANITIM KAMPANYALARINA ÖNEM VERİLMELİ

Alanya’da hizmet veren Wome DeLuxe’ün İşletme Müdürü Yusuf Gerçeker ise otellerinden müşterilerinin memnun kaldığını vurguladı.
Gerek Katar’dan ve Kuveyt’ten gerekse Rusya ile Almanya’dan müşteri aldıklarına temas eden Gerçeker, şunları paylaştı: “Dünyada İslami otellerin büyüklüğü 120 milyar doları geçiyor. Ülkemiz tur operatörleri ve konaklama alanları ile buradan daha çok pay alabilir. Daha etkin tanıtım kampanyaları ile ülkemiz, illerimiz ve otellerimiz çekim alanı haline gelebilir. Yeter ki adımlar atılsın, girişimlerde bulunulsun.” Gerçeker, otellerine yaz döneminde talep yağdığını sözlerine ekledi.

YAZ DÖNEMİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95

Adenya Satış Müdürü Levent Keleş de, bahar ve yaz aylarında otellerine akın olduğunu kaydetti. Keleş, 2017 yaz döneminde yüzde 95 doluluk oranını yakaladıklarını belirtti. Keleş, İslami otellerin 2018 itibari ile ortalama doluluk oranlarının yüzde 80’i geçeceğini, yüzde 90’a dayanacağını öngördü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:32
  1. Bera Alanya
  2. Ersin Kiraz
  3. Wome DeLuxe
  4. Yusuf Gerçeker
  5. Kuveyt
  6. Katar
  7. Adenya
  8. Levent Keleş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizi değil lağım! Her sahnede küfür...
    1. Dizi değil lağım! Her sahnede küfür...
    2. Tahran'da keskin nişancılar fareler..
    3. Kira gibi aidat yıldırıyor
    4. Zam isteyince ortalık karıştı!..
    5. Yunanistan Milli Savunma Bakanı bunu..
    6. AK Parti'den flaş 'erken seçim'..
    7. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    8. Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli..
    9. Hükümet resmen açıkladı: O uygulama..
    10. Konya’da FETÖ ablalarına operasyon: 15..
    11. PYD'den Kilis'e bir roketli saldırı daha
    12. FBTV yayınında şaşırtan sözler!..
    13. İran'da keskin nişancılar sokağa indi!..
    14. Devletten vatandaşa karşılıksız ödeme!..
    15. Edirne'de yoğun sis etkili
    16. PKK'lı terörist havaya ateş açınca..
    17. Adana'da yollarını kaybeden iki kişi..
    18. CHP, TTB'ye de sahip çıktı! Orada..
    19. Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği
    20. İşte Mathieu Valbuena gerçeği! Kendini..
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!
    Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!