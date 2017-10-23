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Erken kalkan yol alır

Hayatta kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşabilmenin yolu, bu yolda yapılması gerekenleri ertelemeden gerçekleştirmekten geçiyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:57
Erken kalkan yol alır

Dünya gazetesinin Serbest Kürsü köşesindeki yazıda, hayatta kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşabilmenin yolunun  bir an önce harekete geçmekten geçtiği anlatılıyor.

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Yaşlı adam hüzünlü gözlerle uzaklara bakıyordu. İç çekerek, “Ben neler hayal etmiştim. Emekli olacaktım, çok sevdiğim bu şehre yerleşecektim, eşimle birlikte sabahları sahilde yürüyüşe çıkacaktım, sonra kahvaltımı yapacaktım, ardından gazetemi kahvemle birlikte keyifle okuyacaktım... Ama şimdi ayakta durmak için bile yardıma ihtiyacım var” dedi.

Hayatımızda pek çok şeyi erteliyoruz, “daha sonra yaparım” düşüncesiyle… “Daha sonra” geldiğinde ise başka bir şey çıkıyor karşımıza. Bu senaryo sürekli tekrar ediyor. Bu arada yıllar su gibi akıyor, hatta otuzlu yaşlarda, zaman hızlanıyor sanki yıllar bu sefer sel gibi akıyor. Az veya çok, pek çok insan bu durumu yaşıyor. İşte size de tanıdık gelebilecek bazı örnekler:

ABC işletmesi, kurumsallaşma çalışmaları için zamanında adım atmadı, bu arada gelişen rakipleri tarafından satın alındı.

Ahmet, 10 yıl önce İngilizce öğrenmek için bir kursa başladı. İki kur devam etti, bu arada bir şirkette çalışmaya başladı. İşler yoğundu. Daha sonra devam etmek üzere kursu bıraktı. İşlerinin yoğunluğu hiç azalmadı, her geçen gün arttı. Bugün hala İngilizce öğrenmek istiyor, ancak bir türlü vakit bulamıyor.

Hüseyin, sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmak istiyordu, ne zaman spor yapmak istese, karşısına bir engel çıktı ve erteledi. Şu anda düzenli spor yapacak kadar kendini enerjik hissetmiyor.

Ayşe, lise mezunuydu. Çalıştığı şirkette üniversite mezunlarının daha kolay yükseldiğini gördü. Dışarıdan bir üniversiteye kayıt olmak istedi, yıllar akıp geçti ve Ayşe hala lise mezunu.

Ali, iş yoğunluğundan çocuklarına vakit ayıramıyordu.

Onlarla kaliteli zaman geçirmeyi hep istedi, ancak çocukları göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü ve artık çocuklarının babaları ile birlikte olmak için vakitleri yok.

ABC işletmesi, yeni ürünler geliştirmek için güçlü bir Ar-Ge merkezi kurma planını, finansal nedenlerle sürekli erteledi, kendini yenileyemedi ve piyasada küçülmek zorunda kaldı.

Şimdi elinize bir kalem ve kağıt alın ve bir liste oluşturun. Geçmişi düşünmeyin, içinde bulunduğunuz ana ve geleceğe odaklanın. “Neleri erteledim?” listesini yapın. Sonra da bu listeden seçtiğiniz bazılarını uygulamak için plan yapın. Listenizin çok kabarık olmamasına; işiniz, sorumluluklarınız ve boş vaktinizle uyumlu olmasına dikkat edin.

Eğer emekli değilseniz, sabah erkenden kalkıp yürümek için emekli olmayı beklemeyin. Bir günün sabahı veya hafta sonları kendinizi emekli edebilirsiniz.

Ertelemeyin, erken kalkın, yol alın…

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:57
  1. Dünya gazetesi
  • FurkanFurkan20 sa önce
    Maalesef hepimizde olan bir alışkanlık,acil çözüm bulunmalı.
  • Kaktüs Sydney!Kaktüs Sydney!23 sa önce
    SubhanAllah! Cok doğru tespitler içeren bir yazı!

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