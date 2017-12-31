'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı

Şarkıcı Kenan Doğulu, YouTube kanalında yılbaşı propagandası yapan açıklamalarında skandal ifadelerde bulundu.. Videosunda söylediği sözlere tepki yağdı.

ETEK GİYSİNLER

Doğulu, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusuna, "Hiç giymedikleri değişik şeyler gisinler. Mesela 'hayatta etek giymem' diyen bir adam etek giysin. Kostüm şart bence." şeklinde yanıt verdi.