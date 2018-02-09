THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erkasap yeniden Galatasaray'da

Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

09 Şubat 2018 Cuma 17:18
Erkasap yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Teknik Direktörü, alt yapı için beklenen hamleyi yaptı.

Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray Futbol Akademisi'nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray'da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı...
 
Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:18
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk jetleri böyle vurdu! Yeni görüntüler
    1. Türk jetleri böyle vurdu! Yeni..
    2. Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 8..
    3. Teröristler jetlerden kaçamadı
    4. Katiller bomba yağdırmaya devam ediyor
    5. Rusya'dan yeni hamle... Tam 7,1 milyar..
    6. Kış Olimpiyatları'nın açılışında..
    7. Teröristlerin tüm tuzaklarını bozacak
    8. Siyonistler yine saldırmaya başladı
    9. Bakanlıktan açıklama: İnceleme..
    10. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    11. Çulhaoğlu'na Cumhurbaşkanına..
    12. KKTC'de yeni Meclis Başkanı seçildi
    13. Türkiye ABD'yi geride bıraktı
    14. Evlerine dönmesinler diye bakın ne..
    15. 'Hem Afrin'de operasyon yapabilecek..
    16. Türk devi satılıyor
    17. Darbeciler sınır kapısını kapattı!
    18. ''İran ve Hizbullah Suriye’den..
    19. ABD polisi onları gözetim altına aldı
    20. Hulusi Akar meydan okudu: Gücümüz..
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin